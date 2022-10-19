Маск назвал ежемесячные расходы на обслуживание Starlink в Украине — Finance.ua

Маск назвал ежемесячные расходы на обслуживание Starlink в Украине Сегодня 15:32 — Фондовый рынок

Маск назвал ежемесячные расходы на обслуживание Starlink в Украине

Компания SpaceX теряет до $20 млн в месяц на обслуживании интернет-терминалов Starlink в Украине, но не будет отказываться от предоставления услуг.

Об этом сообщил глава компании Илон Маск в Twitter в среду, 19 октября.

«SpaceX теряет около $20 млн в месяц на неоплачиваемые услуги и расходы, связанные с повышенными мерами безопасности для кибервоенной защиты, но мы продолжим делать это», — написал Маск в комментарии к твиту одного из блоггеров, который написал, что SpaceX до сих пор ничего не получает за предоставление интернета через сеть Starlink в Украине.

По словам Илона Маска, работу 11 тысяч из 25 тысяч терминалов оплачивают некоторые страны, организации и частные лица, но никаких денег от Минобороны США.

Напомним, 14 октября Маск заявил, что решил отказаться от финансирования Starlink в Украине, но передумал уже на следующий день.

Справка Finance.ua:

вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее заверили, что Украина найдет решение, чтобы службы спутниковой связи Starlink продолжили работу в Украине;

в Евросоюзе обсуждают возможность финансирования для обеспечения доступа украинцев к жизненно важным интернет-услугам Starlink;



госдепартамент США положительно оценил решение основателя компании SpaceX Илона Маска отозвать запрос из Пентагона по поводу финансирования спутникового интернета Starlink и обеспечить его своими силами.



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