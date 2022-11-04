Маск начинает сокращение сотрудников Twitter — FT — Finance.ua
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Маск начинает сокращение сотрудников Twitter — FT

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Маск начинает сокращение сотрудников Twitter — FT
Маск начинает сокращение сотрудников Twitter — FT
С недавнего времени владелец и CEO Twitter, миллиардер Илон Маск начинает процесс сокращения штата Twitter, о чем он сообщил сотрудникам в электронном письме.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на электронное письмо, с которым ознакомилась редакция.
Сотрудники Twitter будут уведомлены о своем статусе занятости до 9 утра PT в пятницу (18:00 по Киеву).
«Со стремлением оздоровить Twitter, мы пройдем через сложный процесс сокращения нашей глобальной рабочей силы в пятницу», — говорится в электронном письме, которое было получено сотрудниками накануне.
В электронном письме не уточняются масштабы сокращения штата. Однако ранее Маск разработал планы сокращения около 3700 рабочих мест или половины штата, хотя окончательная цифра может измениться.
В электронном письме в четверг сообщалось, что офисы Twitter будут временно закрыты, а в пятницу будет приостановлен доступ ко всем бейджам, «чтобы обеспечить безопасность каждого сотрудника, а также систем Twitter и данных клиентов».
В преддверии электронного письма сотрудники Twitter на форуме Blind, где технические работники могут анонимно делиться сообщениями, поделились своим разочарованием стилем управления Маска.

Справка Finance.ua:

  • как отмечалось ранее, новый глава Twitter Илон Маск планирует уволить до половины сотрудников Twitter в рамках масштабного сокращения расходов компании;
  • 28 октября американский миллиардер, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, начал управлять Twitter.
По материалам:
Економічна Правда
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