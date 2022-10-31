Маск хочет ввести в Twitter платную верификацию за $20 в месяц — СМИ Сегодня 12:16 — Технологии&Авто

Маск хочет ввести в Twitter платную верификацию за $20 в месяц — СМИ

Новый владелец Twitter поставил сотрудникам ультиматум: уложиться в срок введения платной верификации в Twitter или быть готовым к увольнению.

Об этом пишет ЭП со ссылкой на The Verge.

Директива состоит в том, чтобы изменить Twitter Blue, необязательную подписку стоимостью 4,99 долларов в месяц, которая разблокирует дополнительные функции, на более дорогую подписку, которая также проверяет пользователей, пишет издание со ссылкой на собеседников.

Twitter планирует взимать 19,99 долларов за новую подписку Twitter Blue.

«Согласно текущему плану, у проверенных пользователей будет 90 дней, чтобы подписаться или потерять свою синюю галочку. Сотрудникам, работающим над проектом, в воскресенье сообщили, что они должны уложиться в срок до 7 ноября, чтобы запустить эту функцию, иначе они будут уволены», — пишет The Verge.

Маск ясно дал понять в предшествовавшие приобретению соцсети месяцы, что он хочет пересмотреть то, как Twitter проверяет учетные записи и работает с ботами. В воскресенье он написал: «Весь процесс проверки сейчас модернизируется».

Подписка Twitter Blue была широко запущена почти год назад как способ просмотра статей без рекламы от некоторых издателей и внесения других настроек в приложение, таких как другой цвет иконки на главном экране.

В нескольких кварталах, когда Twitter сообщал о прибылях, реклама оставалась преобладающей частью его доходов. Маск заинтересован в росте подписок, чтобы они стали половиной общего дохода компании.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.