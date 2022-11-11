Маск анонсировал глобальные изменения в Twitter, среди них — собственная платежная система 11.11.2022, 01:21 — Финтех и Карты

Маск анонсировал глобальные изменения в Twitter, среди них — собственная платежная система

Новый владелец и гендиректор Twitter, миллиардер Илон Маск заявил, что хочет создать внутри соцсети собственную платежную систему, а впоследствии трансформировать ее в универсальное приложение.

Об этом он рассказал во время прямого эфира в Spaces, аудиосистеме Twitter, сообщает The New York Times.

Маск рассказал, что Twitter будет зарабатывать деньги на создателях контента и будет сильнее углубляться в видео и бизнес-сегменты, которые освоил TikTok.

Также он планирует, что Twitter будет использоваться для обработки платежей вместе с подключенными дебетовыми картами и банковскими счетами, что повторяет PayPal.

Кроме этого заявил, что в конце концов он надеется превратить Twitter в «приложение для всего» по образцу китайской социальной медиа-платформы WeChat. Этим приложением пользуются более миллиарда человек, чтобы находить новости, вызвать такси и заказывать еду.

«Скорость эволюции Twitter станет огромным изменением по сравнению с тем, что было в прошлом», — резюмировал миллиардер.

Економічна Правда По материалам:

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