Маск анонсировал глобальные изменения в Twitter, среди них — собственная платежная система — Finance.ua
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Маск анонсировал глобальные изменения в Twitter, среди них — собственная платежная система

Финтех и Карты
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Маск анонсировал глобальные изменения в Twitter, среди них — собственная платежная система
Маск анонсировал глобальные изменения в Twitter, среди них — собственная платежная система
Новый владелец и гендиректор Twitter, миллиардер Илон Маск заявил, что хочет создать внутри соцсети собственную платежную систему, а впоследствии трансформировать ее в универсальное приложение.
Об этом он рассказал во время прямого эфира в Spaces, аудиосистеме Twitter, сообщает The New York Times.
Маск рассказал, что Twitter будет зарабатывать деньги на создателях контента и будет сильнее углубляться в видео и бизнес-сегменты, которые освоил TikTok.
Также он планирует, что Twitter будет использоваться для обработки платежей вместе с подключенными дебетовыми картами и банковскими счетами, что повторяет PayPal.
Кроме этого заявил, что в конце концов он надеется превратить Twitter в «приложение для всего» по образцу китайской социальной медиа-платформы WeChat. Этим приложением пользуются более миллиарда человек, чтобы находить новости, вызвать такси и заказывать еду.
«Скорость эволюции Twitter станет огромным изменением по сравнению с тем, что было в прошлом», — резюмировал миллиардер.
По материалам:
Економічна Правда
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