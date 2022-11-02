Maserati представили автомобиль в стиле Барби (фото) — Finance.ua
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Maserati представили автомобиль в стиле Барби (фото)

Технологии&Авто
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Maserati представили автомобиль в стиле Барби (фото)
Maserati представили автомобиль в стиле Барби (фото)
Кроссовер Maserati Grecale 2023 получил весьма нестандартную версию Barbie Edition. Как следует из названия, она посвящена кукле Барби. Детали авто раскрыла пресс-служба Maserati.
Новый Maserati Grecale Barbie Edition создан в сотрудничестве с компанией Mattel, выпускающей куклу Барби. Конечно, авто выкрасили в розовый цвет, причем благодаря специальному покрытию на солнце он переливается всеми цветами радуги. С цветом кузова контрастируют черные 22-дюймовые диски и желтые акценты на капоте, крыльях и бамперах.
Maserati представили автомобиль в стиле Барби (фото)
Розовые вставки и швы появились и в салоне Maserati Grecale Barbie Edition. Кроме того, на кузове и сиденьях появились лого Барби.
Для доработки выбрали топовый кроссовер Maserati Grecale Trofeo. Он оснащен 3,0-литровым V6 твин-турбо мощностью 530 л.с. С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 285 км/ч.
Maserati представили автомобиль в стиле Барби (фото)
В общей сложности выпустят всего два Maserati Grecale Barbie Edition. Их продадут через каталог знаменитого элитного магазина Neiman Marcus. Стоимость авто составляет 330 тысяч долларов, то есть оно втрое дороже стандартного Grecale Trofeo.
По материалам:
Фокус
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