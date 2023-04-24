Maserati представила новый электрический кроссовер Maserati Grecale Folgore (фото) — Finance.ua

Maserati представила новый электрический кроссовер Maserati Grecale Folgore (фото) Сегодня 05:29 — Технологии&Авто

Maserati представила новый электрический кроссовер Maserati Grecale Folgore (фото)

В рамках Шанхайского автосалона состоялась премьера нового Maserati Grecale Folgore — первого полностью электрического кроссовера итальянской марки. А вместе с ним на азиатском рынке дебютировало купе Maserati GranTurismo, выпускаемое как с ДВС, так и с электрической трансмиссией.

Новый Maserati Grecale Folgore оснастили электрической силовой установкой мощностью более 500 л.с. и 800 Нм крутящего момента, а также тяговой батареей емкостью 105 кВт*ч, которая должна обеспечить ему «впечатляющую» автономность. «Паспортная» максимальная скорость новинки на электротяге превысит 200 км/ч.

Отмечается, что электрификации модельного ряда отведена ключевая роль в будущей стратегии развития Maserati. Уже к 2025 году все модели итальянской марки имеют электрическую версию, а к 2030 году Maserati полностью откажется от машин с ДВС и будут выпускать только электрические автомобили.

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