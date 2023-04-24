Maserati представила новый электрический кроссовер Maserati Grecale Folgore (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Maserati представила новый электрический кроссовер Maserati Grecale Folgore (фото)

Технологии&Авто
0
Maserati представила новый электрический кроссовер Maserati Grecale Folgore (фото)
Maserati представила новый электрический кроссовер Maserati Grecale Folgore (фото)
В рамках Шанхайского автосалона состоялась премьера нового Maserati Grecale Folgore — первого полностью электрического кроссовера итальянской марки. А вместе с ним на азиатском рынке дебютировало купе Maserati GranTurismo, выпускаемое как с ДВС, так и с электрической трансмиссией.
Новый Maserati Grecale Folgore оснастили электрической силовой установкой мощностью более 500 л.с. и 800 Нм крутящего момента, а также тяговой батареей емкостью 105 кВт*ч, которая должна обеспечить ему «впечатляющую» автономность. «Паспортная» максимальная скорость новинки на электротяге превысит 200 км/ч.
Отмечается, что электрификации модельного ряда отведена ключевая роль в будущей стратегии развития Maserati. Уже к 2025 году все модели итальянской марки имеют электрическую версию, а к 2030 году Maserati полностью откажется от машин с ДВС и будут выпускать только электрические автомобили.
По материалам:
mmr.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.