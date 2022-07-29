Марк Цукерберг и Присцилла Чан продают дом в Сан-Франциско за 31 миллион долларов — Finance.ua

Марк Цукерберг и Присцилла Чан продают дом в Сан-Франциско за 31 миллион долларов Сегодня 18:00 — Недвижимость

Пресс-секретарь семьи подтвердил, что Марк Цукерберг и Присцилла Чан продали один из своих домов в Сан-Франциско за 31 миллион долларов в рамках нерыночного соглашения, передает mansionglobal.com.

По данным Zilllow, это соглашение является самой дорогой продажей в Сан-Франциско в этом году. Дом площадью 7386 квадратных футов, построенный в 1928 году, имеет четыре спальни и четыре ванные комнаты и расположен на краю Мишн-Дистрикта и Долорес-Хайтс в городе. Продажа завершилась 1 июля, но записи о сделке только недавно стали доступными для общественности.

Согласно данным PropertyShark, 38-летний соучредитель Facebook-cum-Meta и его 37-летняя жена приобрели дом в 2012 году за чуть менее 10 миллионов долларов через компанию с ограниченной ответственностью SFRP в Калифорнии.

Договор о гранте между продавцом и покупателем был подписан от имени SFRP Наимом Саламом, вице-президентом по операциям Чан Цукерберга.

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