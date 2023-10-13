Марченко: рост экономики Украины в этом году ускорится почти до 5% — Finance.ua

Марченко: рост экономики Украины в этом году ускорится почти до 5% Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Марченко: рост экономики Украины в этом году ускорится почти до 5%

В рамках рабочего визита в Марокко на Ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка Министр финансов Украины Сергей Марченко выступил с речью на встрече финансового блока G7.

В мероприятии приняли участие министры финансов и главы центробанков стран-членов G7, руководство МВФ, Всемирного банка и Европейской Комиссии.

Темой обсуждения стали финансовая система Украины, состояние внедрения структурных реформ и сотрудничество с международными финансовыми организациями, а также ЕС в контексте обеспечения бюджетных потребностей в 2024 году.

Сергей Марченко отметил оперативность и скоординированность решений стран G7, ЕС и МФО, которые, несомненно, имели решающее значение для поддержания экономической и финансовой стабильности в Украине с началом полномасштабной войны.

Министры финансов ряда стран и лидеры ЕС, МВФ и Всемирного банка заверили в сохранении поддержки Украины столько, сколько потребуется.

Во время своего выступления Министр финансов проинформировал о текущем состоянии экономики Украины, потребности во внешнем финансировании на следующий год, в том числе на социальную защиту и гуманитарную помощь.

«Экономика Украины показывает устойчивость в течение текущего года. Прогнозируется рост ВВП до 4,7%. Инфляция снижается быстрее, чем ожидалось, до 7,1% в сентябре 2023 года с 26,6% в 2022 году. Внутренние заимствования превысили план и уже достигают более 11 млрд долларов США с начала года. Благодаря нашим партнерам, международная финансовая поддержка ритмична и предсказуема, общий объем которой — 33,8 млрд долларов США в 2023 году», — отметил Сергей Марченко.

Совместные усилия Правительства Украины и международных партнеров уже девять месяцев подряд обеспечивают полноценное предоставление всех государственных услуг населению, избегая монетарного финансирования.

Однако Сергей Марченко подчеркнул, что неопределенность, спровоцированная войной, сохраняется. Мощная внешняя поддержка продолжает оставаться жизненно необходимой для Украины. А обеспечение своевременного выполнения бюджета является важным условием для поддержки населения и противостояния агрессору.

В 2024 году Сергей Марченко подчеркнул, что бюджет-2024 предусматривает аккумулирование максимальных ресурсов на сектор безопасности и обороны, с расходами на уровне текущего года, а также создание условий для развития отечественного ОПК. В то же время предусмотрено увеличение расходов на социальную защиту и гуманитарную помощь, поскольку поддержка украинцев — важный приоритет Правительства Украины. Дефицит ГБУ прогнозируется в размере 42,9 млрд долларов США.

«Я очень благодарен партнерам за уверения в сохранении поддержки на следующий год. У нас уже есть договоренности с такими странами как Япония, Великобритания. Также Украина и ЕС активно работают над созданием Ukraine Facility на 2024−2027 годы общим объемом 50 млрд евро. Выполнение Украиной условий, определенных в сотрудничестве с МВФ, позволит Украине получить 5,4 млрд долларов США в рамках программы EFF в следующем году. Однако даже учитывая все эти обязательства, дефицит остается на высоком уровне», — добавил Министр финансов Украины и выразил надежду, что доноры помогут Украине в обеспечении социальных и гуманитарных расходов в полном объеме.

Кроме того, было отмечено, что Правительство Украины абсолютно привержено повестке дня реформ, которые были определены в сотрудничестве с международными партнерами. При поддержке Международного валютного фонда, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки правительство Украины сформировало широкий спектр приоритетных направлений реформирования.

Украина уже выполнила ряд мер и политик, предусмотренных программами МВФ EFF и макрофинансовой помощи ЕС.

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