Малюська рассказал, можно ли конфисковать в пользу Украины замороженные средства центробанка рф — Finance.ua

Малюська рассказал, можно ли конфисковать в пользу Украины замороженные средства центробанка рф

Сегодня 14:00 — Казна и Политика

На американских счетах в настоящее время заморожены миллиарды долларов Центробанка рф. Можно ли их конфисковать в пользу Украины, рассказал министр юстиции Денис Малюска.

По его словам, следует говорить о 2 аспектах.

Что касается денег юридических и физических лиц, то есть только механизм блокирования счетов. Ключевая преграда к их конфискации — право собственности и возможность судебного обжалования изъятия таких средств. Для этого требуется отдельный судебный механизм, над которым уже работают наши иностранные партнеры.

Активы самой рф — более полутриллиона долларов, размещенных на счетах в международных банках.

«Там один владелец, что делает нашу задачу — отнятие этих средств — технически немного проще. Но тут защитой выступает суверенный иммунитет средств рф. Несмотря на это, у нас есть видение, как их забрать», — заметил министр.

Он подчеркнул, что, вероятнее всего, забрать средства возможно путем заключения международного договора.

«Разработка концепции и презентация нашим западным партнерам состоится в ближайшие дни. Меседж ясен: страны Запада должны помогать Украине не за счет средств своих налогоплательщиков, а за счет средств россии», — говорит Малюска.

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