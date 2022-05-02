Малюська рассказал, можно ли конфисковать в пользу Украины замороженные средства центробанка рф — Finance.ua
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Малюська рассказал, можно ли конфисковать в пользу Украины замороженные средства центробанка рф

Сегодня 14:00Казна и Политика
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На американских счетах в настоящее время заморожены миллиарды долларов Центробанка рф. Можно ли их конфисковать в пользу Украины, рассказал министр юстиции Денис Малюска.
По его словам, следует говорить о 2 аспектах.
Что касается денег юридических и физических лиц, то есть только механизм блокирования счетов. Ключевая преграда к их конфискации — право собственности и возможность судебного обжалования изъятия таких средств. Для этого требуется отдельный судебный механизм, над которым уже работают наши иностранные партнеры.
Активы самой рф — более полутриллиона долларов, размещенных на счетах в международных банках.
«Там один владелец, что делает нашу задачу — отнятие этих средств — технически немного проще. Но тут защитой выступает суверенный иммунитет средств рф. Несмотря на это, у нас есть видение, как их забрать», — заметил министр.
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Он подчеркнул, что, вероятнее всего, забрать средства возможно путем заключения международного договора.
«Разработка концепции и презентация нашим западным партнерам состоится в ближайшие дни. Меседж ясен: страны Запада должны помогать Украине не за счет средств своих налогоплательщиков, а за счет средств россии», — говорит Малюска.
По материалам: Судебно-юридична газета
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