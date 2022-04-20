Малюська анонсировал возобновление работы рынка недвижимости — Finance.ua

Малюська анонсировал возобновление работы рынка недвижимости

Сегодня 14:00 — Недвижимость

Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал, что в ближайшие дни будет открыт рынок недвижимости и будет возможность совершать значительно больше регистрационных действий.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

«Мы согласовали огромный нормативный документ. Большой, глобальный, значительный, что касается работы реестров и нотариусов во время военного положения. Это означает, что в ближайшие дни будет открыт рынок недвижимости и будет возможность оформлять значительно больше регистрационных действий, касающихся юридических лиц и физических лиц предпринимателей...» — подчеркнул Малюська.

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Ранее Малюська сообщил, что работа реестра вещных прав на недвижимое имущество ограничено, в том числе, в связи с возможными мошенническими схемами. В частности, типичная рейдерская схема: когда ставится несколько «прокладок» (фирм-посредников), мгновенно за один вечер имущество продается в несколько раз и потом его не вернешь.

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