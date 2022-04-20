Малюська анонсировал возобновление работы рынка недвижимости — Finance.ua

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Малюська анонсировал возобновление работы рынка недвижимости

Сегодня 14:00Недвижимость
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Малюська анонсировал возобновление работы рынка недвижимости
Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал, что в ближайшие дни будет открыт рынок недвижимости и будет возможность совершать значительно больше регистрационных действий.
Об этом он сообщил в эфире телемарафона.
«Мы согласовали огромный нормативный документ. Большой, глобальный, значительный, что касается работы реестров и нотариусов во время военного положения. Это означает, что в ближайшие дни будет открыт рынок недвижимости и будет возможность оформлять значительно больше регистрационных действий, касающихся юридических лиц и физических лиц предпринимателей...» — подчеркнул Малюська.
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Ранее Малюська сообщил, что работа реестра вещных прав на недвижимое имущество ограничено, в том числе, в связи с возможными мошенническими схемами. В частности, типичная рейдерская схема: когда ставится несколько «прокладок» (фирм-посредников), мгновенно за один вечер имущество продается в несколько раз и потом его не вернешь.

Справка Finance.ua:

  • президент Зеленский анонсировал масштабную программу строительства жилья. Он поручил правительству обеспечить жильем всех украинцев, лишившихся жилья в результате войны, а также всех, кто защищает государство на фронте и работает в интересах общества;
  • первые 250 переселенцев поселились в модульном городке во Львове. Поселок построили всего за две недели. В дома заселили людей, вынужденных эвакуироваться в город из-за активных боевых действий в их регионах. Это семьи с детьми из Мариуполя, Бучи, Донецка и других городов;

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНН
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