Малая приватизация: в Украине уже провели 14 аукционов — Finance.ua

Малая приватизация: в Украине уже провели 14 аукционов Сегодня 11:15 — Казна и Политика

С начала сентября в Украине прошли 14 аукционов малой приватизации.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

По словам чиновника, с начала сентября состоялся рестарт приватизационных процессов после вступления в силу законодательных изменений, позволявших их разблокировать.

«С начала сентября уже прошли 14 аукционов малой приватизации. В среднем в торгах участвует около 3 участников — это как юридические, так и физические лица. То есть фактически по этим 14 аукционам более 800 млн грн — это предложения», — сказал он.

По его словам, в октябре приватизационный процесс продолжается.

«В частности, среди прочего продолжается приватизация спиртзаводов. Есть также и 2 крупных 100-процентных государственных пакета акций — это винницкий завод „Кристалл“ и Львовский ювелирный завод. Это тоже достаточно интересные, по-моему, объекты», — сказал Немчинов.

Как сообщалось, правительство планирует найти новых собственников для 150 государственных предприятий в рамках малой приватизации в текущем году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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