Малая приватизация: в Украине уже провели 14 аукционов — Finance.ua
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Малая приватизация: в Украине уже провели 14 аукционов

Казна и Политика
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С начала сентября в Украине прошли 14 аукционов малой приватизации.
Об этом в эфире телемарафона заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
По словам чиновника, с начала сентября состоялся рестарт приватизационных процессов после вступления в силу законодательных изменений, позволявших их разблокировать.
«С начала сентября уже прошли 14 аукционов малой приватизации. В среднем в торгах участвует около 3 участников — это как юридические, так и физические лица. То есть фактически по этим 14 аукционам более 800 млн грн — это предложения», — сказал он.
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По его словам, в октябре приватизационный процесс продолжается.
«В частности, среди прочего продолжается приватизация спиртзаводов. Есть также и 2 крупных 100-процентных государственных пакета акций — это винницкий завод „Кристалл“ и Львовский ювелирный завод. Это тоже достаточно интересные, по-моему, объекты», — сказал Немчинов.
Как сообщалось, правительство планирует найти новых собственников для 150 государственных предприятий в рамках малой приватизации в текущем году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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