Макрон предложил источник для финансирования обороны ЕС и Украины — Finance.ua

Макрон предложил источник для финансирования обороны ЕС и Украины Сегодня 10:45

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал выпуск совместных европейских облигаций для оплаты приоритетных задач, включая оборону и технологии, чтобы гарантировать сохранение суверенитета Европы в условиях растущей конкуренции с Китаем и США.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Нам нужно больше государственных инвестиций в Европу, поэтому мы должны начать вторую фазу реинвестирования, как мы это сделали в кризис COVID, и, возможно, снова решиться использовать еврооблигации для приоритетных задач», — сказал Макрон, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В качестве примеров таких приоритетов он привел предложения Эстонии о еврооблигациях для оборонной промышленности и Украины. В прошлом году Эстония выдвинула идею облигаций по финансированию расходов на оборону. Президент Европейского совета Шарль Мишель нарушил идею оборонных облигаций в ноябре, заявив, что это отвечает нашим «общим интересам».

В 2020 году ЕС согласился создать огромный фонд восстановления COVID, финансируемый за счет долга, на сумму 724 млрд евро. Тогда сторонники настаивали на том, что такая мера будет применена только один раз. Новая программа потребует огромных затрат, которые, по мнению Макрона и других, необходимы для сохранения конкурентоспособности ЕС.

ЕС также вовсю пытается укрепить оборонный сектор и увеличить производство вооружений, поскольку война россии против Украины затягивается и продолжают возникать вопросы (особенно накануне американских выборов в ноябре) о том, как долго США будут продолжать помогать Киеву.

По словам Макрона, среди областей, в которые Европе необходимо наращивать инвестиции — искусственный интеллект, микросхемы, космос и оборона. «Я думаю, что 2024−2025 годы станут годами, когда европейские страны и ЕС как единое целое окажутся в ситуации, когда придется решать, хотим ли мы быть суверенными или нет», — сказал он.

Он добавил, что Европе необходимо создать единый рынок капитала, чтобы стимулировать рост частных инвестиций. После многих лет инерции в переговорах Макрон заявил, что готов заключить соглашение с меньшей группой стран, если весь ЕС не сможет продвинуться вперед.

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