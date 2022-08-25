Махинации с налогами: во Львове разоблачили конвертационный центр — Finance.ua
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Махинации с налогами: во Львове разоблачили конвертационный центр

Криминал
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Махинации с налогами: во Львове разоблачили конвертационный центр
Махинации с налогами: во Львове разоблачили конвертационный центр, loda.gov.ua
Во Львове разоблачили конвертационный центр, предоставлявший услуги по неуплате налогов. В так называемую «транзитно-конвертационную» группу входили предприятия, действовавшие на территории города.
Об этом сообщается на сайте Львовской ОВА.
Как отмечается, ранее во Львовскую ОВА неоднократно обращались субъекты хозяйствования относительно непонятного и непрозрачного механизма деятельности Главного управления ГНС во Львовской области в части принятия решения о возмещении тому или иному субъекту хозяйственной деятельности НДС.
В прошлом месяце начальник Львовской ОВА Максим Козицкий поднял вопрос непрозрачного механизма деятельности ГНС во Львовской области. Речь шла о непонятном принятии решений в ручном режиме по возмещению тому или иному субъекту хозяйственной деятельности НДС.
Глава Львовщины сообщил, что Львовская областная прокуратура установила, что ряд предприятий оказывали услуги по минимизации налоговых обязательств и искусственному формированию налогового кредита другим субъектам хозяйствования путем документального отражения финансово-хозяйственных операций без их реального проведения.
В ходе проведения обысков обнаружили и изъяли черновые записи и черновую бухгалтерию, компьютерную технику, 32 печати предприятий с признаками фиктивности, входивших в состав группы, налоговую документацию.
Кроме того, директору предприятия, которое незаконно сформировало и завысило налоговый кредит, в результате чего уклонилось от уплаты в бюджет налогов на сумму свыше 3,2 млн грн, сегодня сообщили о подозрении по ст. 212 УК Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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