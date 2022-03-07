Магазины сети АТБ: где и как работают — Finance.ua

Магазины сети АТБ: где и как работают

Сегодня 19:14

Все магазины крупнейшей национальной сети АТБ работают в усиленном режиме за исключением локаций, где идут активные боевые действия и во временно оккупированных населенных пунктах.

Об этом сообщила пресс-служба корпорации АТБ.

«В условиях военной агрессии все магазины торговой сети АТБ работают в усиленном режиме. График их работы корректируется в соответствии с региона и места расположения, а также с учетом обострения боевых действий», — сообщила компания.

По официальным данным сети, некоторые магазины временно закрываются в городах, где проходят боевые действия — в Киеве, Харькове, Сумах и Чернигове. Временно закрыты магазины, которые находятся в оккупированных городах — Мелитополь, Бердянск, а также в городах, которые заблокированы агрессором. Такие меры компания внедрила для безопасности своих сотрудников и посетителей магазинов АТБ. При стабилизации ситуации магазины вновь возобновляют свою работу.

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