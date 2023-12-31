Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море — Finance.ua

Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
Крупнейший в мире морской грузоперевозчик Maersk готовится возобновить движение судов по Красному морю, прекращенное из-за нападений йеменских повстанцев-хуситов, благодаря началу многонациональной военно-морской операции по защите судоходства.
Об этом сообщает The Washington Post, передает Укринформ.
«Мы получили подтверждение того, что ранее объявленная многонациональная инициатива безопасности Operation Prosperity Guardian (OPG) теперь создана и развернута, чтобы позволить морской торговле проходить через Красное море-Аденский залив и вновь вернуться к использованию Суэцкого канала в качестве ворот между Азией и Европой», — сообщили в компании.
Судоходная компания заявила, что работает над планами по скорейшему движению первых судов.
Нападения хуситов из Йемена привели к серьезным перебоям в судоходстве через Суэцкий канал и Красное море.
Повстанцы угрожали атаковать любое судно, которое, по их мнению, направляется в Израиль или прибывает из него. Основные судоходные компании, в частности Maersk, избегают Красного моря и отправляют корабли вокруг Африки и мыса Доброй Надежды.
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