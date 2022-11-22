Люксмебург передаст Украине бронированные автомобили HMMWV (фото) — Finance.ua
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Люксмебург передаст Украине бронированные автомобили HMMWV (фото)

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Люксембург передаст Украине дополнительные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства HMMWV.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра обороны Люксембурга Франсуа Бауша.
Люксмебург передаст Украине бронированные автомобили HMMWV (фото)
По его словам, армия Люксембурга и Минобороны поддерживают вооруженные силы Украины. Именно поэтому его страна передаст на нужды украинских военных несколько бронированных автомобилей HMMWV.
«Они усилят Украину в осуществлении ее права на самооборону. Люксембург будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — добавил министр.
Бауш добавил, что армия Люксембурга примет участие в учебной миссии ЕС, которая намерена обучить 15 тысяч украинских военных. Правительство Люксембурга должно принять для этого соответствующий регламент.
Напомним, что Люксембург предоставил Украине оборудование для судебной экспертизы стоимостью более 1 млн евро.
По материалам:
РБК-Україна
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