Люксмебург передаст Украине бронированные автомобили HMMWV (фото) — Finance.ua

Люксмебург передаст Украине бронированные автомобили HMMWV (фото) Сегодня 04:47

Люксембург передаст Украине дополнительные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства HMMWV.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра обороны Люксембурга Франсуа Бауша.

По его словам, армия Люксембурга и Минобороны поддерживают вооруженные силы Украины. Именно поэтому его страна передаст на нужды украинских военных несколько бронированных автомобилей HMMWV.

«Они усилят Украину в осуществлении ее права на самооборону. Люксембург будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — добавил министр.

Бауш добавил, что армия Люксембурга примет участие в учебной миссии ЕС, которая намерена обучить 15 тысяч украинских военных. Правительство Люксембурга должно принять для этого соответствующий регламент.

Напомним, что Люксембург предоставил Украине оборудование для судебной экспертизы стоимостью более 1 млн евро.

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