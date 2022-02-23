Люди с начала года забирают деньги из банков, но ситуация контролируема — НБУ — Finance.ua
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Люди с начала года забирают деньги из банков, но ситуация контролируема — НБУ

Сегодня 19:01Кредит&Депозит
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ГривнаГривна
С начала года физические лица вывели со своих счетов до 5% средств, что обусловлено как сроком выплат зарплат и пенсий, так и информационным фоном.
Об этом Национальный банк сообщил в ответ на запрос ЭП.
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В феврале объем гривневых средств населения не изменился, отметил Нацбанк. Волатильность касается преимущественно текущих счетов и обусловлена сроками выплат зарплат и пенсий. Объем срочных депозитов населения с начала года был значительно более стабильным. Темпы оттоков валютных средств физических лиц несколько выше по сравнению с гривневыми, но беспокойства не вызывают.
Юридические лица забирают средства более умеренно. При этом отслеживается тенденция хеджирования корпорациями валютного риска: растут валютные средства при одновременном снижении гривневых.
Регулятор отмечает, что волатильность средств клиентов умеренна и контролируема. Повышенный спрос на наличные обуславливается влиянием психологического фактора, связанного с агрессивной политикой РФ по отношению к Украине, впрочем, не имеет никаких панических признаков.
Национальный банк готов подкреплять банки наличными с целью бесперебойного обслуживания клиентов — для этого достаточно запасов.
«Подчеркиваем, что у банковской системы — достаточный уровень ресурсов, в том числе высоколиквидных, чтобы покрыть даже существенные оттоки в случае их наступления», — сообщили в НБУ. С начала 2022 года объем наличных денег в обращении увеличился на 24,5 млрд грн.
По материалам: Економічна Правда
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