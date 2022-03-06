Люди по всему миру бронируют жилье в Украине через Airbnb. Так они жертвуют деньги — Finance.ua
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Люди по всему миру бронируют жилье в Украине через Airbnb. Так они жертвуют деньги

Сегодня 12:35Казна и Политика
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Пользователи Airbnb со всего мира придумали быстрый способ поддержать украинцев деньгами. Через сервис они бронируют жилье на лето и отправляют предоплату владельцам, хотя не собираются посещать страну.
Об этом пишет Forbes.
О новом флешмобе написал генеральный директор Airbnb Брайан Чески. За 48 часов в Украине забронировали 61 402 ночи на сумму в $1,9 млн.
Многие объявления забронированы на лето: это большие дома в сельской местности под Киевом по $10 за ночь и квартиры в центре столицы по $20.
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Больше всего Украину поддержали американцы, британцы и канадцы.
Напомним, представитель Airbnb Крис Вебек заявил, что компания бесплатно приютит более сотни тысяч украинцев — пользователи из соседних с Украиной государств могут предоставлять временное жилье украинским беженцам. Для этого не обязательно проходить стандартную процедуру регистрации.

Какие страны принимают беженцев из Украины

По материалам: ain.ua
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