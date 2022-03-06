Люди по всему миру бронируют жилье в Украине через Airbnb. Так они жертвуют деньги — Finance.ua

Пользователи Airbnb со всего мира придумали быстрый способ поддержать украинцев деньгами. Через сервис они бронируют жилье на лето и отправляют предоплату владельцам, хотя не собираются посещать страну.
Больше всего Украину поддержали американцы, британцы и канадцы.
Напомним, представитель Airbnb Крис Вебек заявил, что компания бесплатно приютит более сотни тысяч украинцев — пользователи из соседних с Украиной государств могут предоставлять временное жилье украинским беженцам. Для этого не обязательно проходить стандартную процедуру регистрации.