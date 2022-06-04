лукашенко выставил условия для транспортировки украинского зерна в Балтию через белорусскую территорию — Finance.ua

лукашенко выставил условия для транспортировки украинского зерна в Балтию через белорусскую территорию

Сегодня 11:34 — Аграрный рынок

Самопровозглашенный президент беларуси лукашенко заявил, что может предоставить зеленый коридор для экспорта украинского зерна в балтийские порты в обмен на открытие этих портов для белорусской продукции.

Об этом он сказал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на приближенный к белорусскому правительству канал «Пул Первый».

В сообщении говорится, что Лукашенко предложил генсеку ООН открыть морские порты в Германии, Польше и странах Балтии.

Чтобы договориться по этому вопросу, Лукашенко предложил провести переговоры с представителями беларуси, Украины и стран Балтии.

Гутерреш, в свою очередь, предложил взять небольшой перерыв на несколько дней, чтобы обсудить это с руководством заинтересованных стран.

Сообщается, что на данный момент официальных сообщений со стороны ООН нет.

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