лукашенко выставил условия для транспортировки украинского зерна в Балтию через белорусскую территорию — Finance.ua

Самопровозглашенный президент беларуси лукашенко заявил, что может предоставить зеленый коридор для экспорта украинского зерна в балтийские порты в обмен на открытие этих портов для белорусской продукции.
Об этом он сказал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на приближенный к белорусскому правительству канал «Пул Первый».
В сообщении говорится, что Лукашенко предложил генсеку ООН открыть морские порты в Германии, Польше и странах Балтии.
Чтобы договориться по этому вопросу, Лукашенко предложил провести переговоры с представителями беларуси, Украины и стран Балтии.
Гутерреш, в свою очередь, предложил взять небольшой перерыв на несколько дней, чтобы обсудить это с руководством заинтересованных стран.
Сообщается, что на данный момент официальных сообщений со стороны ООН нет.