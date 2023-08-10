Lucid Motors раскрыла детали своего электрокара, который быстрее Tesla — Finance.ua

Lucid Motors раскрыла детали своего электрокара, который быстрее Tesla Сегодня 22:08 — Технологии&Авто

Lucid Motors раскрыла детали своего электрокара, который быстрее Tesla, Фото: Teslarati

Американская компания Lucid Motors раскрыла детали своего нового электрокара 2024 года Lucid Air Sapphire.

Об этом сообщает Teslarati

Стоимость люксового спортивного электрического седана составляет 249 тысяч долларов за один экземпляр.

Автомобиль разгоняется с 0 до 96 км в час за 1,89 секунды, в то время как конкуренту Tesla Model S Plaid за 108 490 долларов США требуется 1,99 секунды.

Фото: Teslarati

Максимальная скорость 2024 года Lucid Air Sapphire составляет 330 км в час.

Отмечается, что общая мощность электрокара равна 1234 лошадиным силам, а его крутящий момент составляет 1430 Нм.

Седан может проехать на одной зарядке до 687 км.

Фото: Teslarati

Ожидается, что производство Lucid Air Sapphire начнётся в сентябре, а поставки состоятся вскоре после этого.

«Дизайн Lucid Air Sapphire демонстрирует нашу приверженность автомобильной эстетике, в то же время обеспечивая непревзойденные впечатления от вождения», — сказал старший вице-президент по дизайну и бренду Lucid Group Дерек Дженкинс.

Укрінформ По материалам:

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