Lucid Motors раскрыла детали своего электрокара, который быстрее Tesla — Finance.ua

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Lucid Motors раскрыла детали своего электрокара, который быстрее Tesla

Технологии&Авто
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Lucid Motors раскрыла детали своего электрокара, который быстрее Tesla
Lucid Motors раскрыла детали своего электрокара, который быстрее Tesla, Фото: Teslarati
Американская компания Lucid Motors раскрыла детали своего нового электрокара 2024 года Lucid Air Sapphire.
Об этом сообщает Teslarati.
Стоимость люксового спортивного электрического седана составляет 249 тысяч долларов за один экземпляр.
Автомобиль разгоняется с 0 до 96 км в час за 1,89 секунды, в то время как конкуренту Tesla Model S Plaid за 108 490 долларов США требуется 1,99 секунды.
Фото: Teslarati
Фото: Teslarati
Максимальная скорость 2024 года Lucid Air Sapphire составляет 330 км в час.
Отмечается, что общая мощность электрокара равна 1234 лошадиным силам, а его крутящий момент составляет 1430 Нм.
Седан может проехать на одной зарядке до 687 км.
Фото: Teslarati
Фото: Teslarati
Ожидается, что производство Lucid Air Sapphire начнётся в сентябре, а поставки состоятся вскоре после этого.
«Дизайн Lucid Air Sapphire демонстрирует нашу приверженность автомобильной эстетике, в то же время обеспечивая непревзойденные впечатления от вождения», — сказал старший вице-президент по дизайну и бренду Lucid Group Дерек Дженкинс.
По материалам:
Укрінформ
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