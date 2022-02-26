Lucid готовится к первому в своей истории отзыву авто — у седанов Air нашли проблему с подвеской — Finance.ua

Lucid готовится к первому в своей истории отзыву авто — у седанов Air нашли проблему с подвеской

Lucid готовится к первому в своей истории отзыву авто — у седанов Air нашли проблему с подвеской, Lucid Motors

Производитель электромобилей Lucid готовится к первому в своей истории отзыву автомобилей — компания оповещает владельцев седанов Air, что отзыв необходим для замены стоек передних амортизаторов, на которых в процессе изготовления были неправильно установлены стопорные кольца. Lucid начала поставки Air в октябре 2021 года.

Lucid разослала владельцам электромобилей Air электронное письмо, в котором сообщила, что в некоторых машинах, выпущенных в 2022 году, существует дефект, связанный с безопасностью.

Компания сообщает, что дефект может привести к внезапному уменьшению дорожного просвета, вибрации авто и повреждению передних тормозных магистралей, что, в свою очередь, может стать причиной ДТП.

Отмечается, что поломка может произойти без каких либо предпосылок, однако если неисправность приведёт к повреждению электрических соединений амортизатора, отобразится уведомление «Ошибка управления подвеской». Если в результате неисправности будут повреждены тормозные магистрали, водитель увидит сообщение «Низкий уровень тормозной жидкости».

В рамках отзыва, сообщение о котором ещё не появилось на сайте Национальной администрацией безопасности дорожного движения США (NHTSA), Lucid осмотрит и при необходимости отремонтирует стойки передних амортизаторов.

Сообщается, что весь процесс ремонта может занять около четырёх часов. Ещё час понадобится техническим специалистам чтобы определить, присуща ли проблема конкретной машине.

Lucid заявляет, что ремонт в рамках отзыва будет совершенно бесплатным и компания позаботится о предоставлении другого авто для клиента на время ремонта.

Это первый отзыв Lucid за почти четыре месяца поставок электромобилей. Ранее в этом месяце автопроизводитель начал развёртывать обновление для фирменной системы помощи водителю DreamDrive.

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