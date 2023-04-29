Лучшие для покупки в 2023 году Android-смартфоны — Finance.ua

Лучшие для покупки в 2023 году Android-смартфоны Сегодня 04:01 — Фондовый рынок

Лучшие для покупки в 2023 году Android-смартфоны

Редакция портала Engadget составила список лучших Android-смартфонов в нескольких категориях, которые рекомендуются к покупке в 2023 году.

Лучшим Android-смартфоном был признан Google Pixel 7 Pro. Это не самый мощный смартфон на рынке, но недостаток производительности в Pixel 7 Pro компенсируется продуманным программным обеспечением от Google.

OnePlus 11 победил в категории лучшего Android-смартфона среднего класса. Как пишет Engadget, устройство подойдет для пользователей, которые хотят смартфон с большим экраном, хорошими камерами и высокой производительностью по меньшей цене, чем у традиционных флагманов.

Лучшим бюджетным смартфоном признали Google Pixel 6a. Компактное устройство с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем оснащено чипом Google Tensor, а также 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища.

Samsung Galaxy S23 Ultra назвали лучшим премиум-смартфоном. Корейский флагман оснащен производительным железом, качественным экраном и одной из самых лучших систем камер на рынке. Смартфон также выделяется на фоне конкурентов поддержкой стилуса S Pen.

Самым сложным смартфоном был признан Samsung Galaxy Z Fold4. Это устройство совмещает в себе смартфон и планшет — Z Fold4 оснащен двумя экранами на 6,2 и 7,8 дюйма. Также отмечается, что это один из немногих складных смартфонов на рынке, получивший защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

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t4 По материалам:

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