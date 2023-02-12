Лучше сделать до мая: украинцам нужно уплатить налоги за некоторые виды доходов — Finance.ua

Лучше сделать до мая: украинцам нужно уплатить налоги за некоторые виды доходов Сегодня 08:12 — Личные финансы

Лучше сделать до мая: украинцам нужно уплатить налоги за некоторые виды доходов

Украинцы, получавшие определенные виды дополнительного дохода в 2022 году, обязаны заполнить декларацию и уплатить налог до мая 2023 года.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

За какие доходы нужно уплатить налоги

Декларацию нужно заполнять, если у вас был по меньшей мере один из следующих доходов:

если вам простили задолженность, вы получили нецелевую помощь;

если вам заплатили за любую услугу (кроме работодателя, являющегося вашим налоговым агентом);

если вы получили прибыль от аренды жилья, наследство, подарки;

за продажу жилья;

если вы получали доход за границей;

если вы дополнительно зарабатывали, предоставляя профессиональные услуги.

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Если в 2022 году вы получали денежную помощь от иностранных организаций, то платить налоги с этой суммы не нужно. В налоговой напомнили, что декларацию можно подать как в письменном виде, так и в электронном виде через Электронный кабинет.

Накажут ли предпринимателей, которые не платят налоги во время войны

Частный бухгалтер-практик Ирина Колесник в комментарии сайту Pro Гроші рассказала , что в условиях военного положения ко всем налогоплательщикам не применяются штрафные санкции за отсутствие возможности своевременно уплатить налоги и сборы в бюджет. Однако к таким ФЛП, которые продолжают работать и не выполняют свои налоговые обязательства, будут применены штрафные санкции в соответствии с видом нарушения.

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В частности, с 1 апреля 2022 г. и до окончания действия военного положения предприниматели первой и второй групп могут не уплачивать единый налог. Кроме того, всем ФЛП разрешено не платить ЕСВ за себя, начиная с марта 2022 года, и за мобилизованных в Вооруженные силы Украины работников.

Относительно ФЛП 3-й группы — они должны оплачивать единый налог по общим правилам. Сумма налога напрямую зависит от дохода такого ФЛП, поэтому если из-за войны нет доходов — то и налог платить не придется.

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Pro Гроші По материалам:

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