Лучше сделать до мая: украинцам нужно уплатить налоги за некоторые виды доходов — Finance.ua

Лучше сделать до мая: украинцам нужно уплатить налоги за некоторые виды доходов
Украинцы, получавшие определенные виды дополнительного дохода в 2022 году, обязаны заполнить декларацию и уплатить налог до мая 2023 года.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
За какие доходы нужно уплатить налоги
Декларацию нужно заполнять, если у вас был по меньшей мере один из следующих доходов:
- если вам простили задолженность, вы получили нецелевую помощь;
- если вам заплатили за любую услугу (кроме работодателя, являющегося вашим налоговым агентом);
- если вы получили прибыль от аренды жилья, наследство, подарки;
- за продажу жилья;
- если вы получали доход за границей;
- если вы дополнительно зарабатывали, предоставляя профессиональные услуги.
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Если в 2022 году вы получали денежную помощь от иностранных организаций, то платить налоги с этой суммы не нужно. В налоговой напомнили, что декларацию можно подать как в письменном виде, так и в электронном виде через Электронный кабинет.
Накажут ли предпринимателей, которые не платят налоги во время войны
Частный бухгалтер-практик Ирина Колесник в комментарии сайту Pro Гроші рассказала, что в условиях военного положения ко всем налогоплательщикам не применяются штрафные санкции за отсутствие возможности своевременно уплатить налоги и сборы в бюджет. Однако к таким ФЛП, которые продолжают работать и не выполняют свои налоговые обязательства, будут применены штрафные санкции в соответствии с видом нарушения.
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В частности, с 1 апреля 2022 г. и до окончания действия военного положения предприниматели первой и второй групп могут не уплачивать единый налог. Кроме того, всем ФЛП разрешено не платить ЕСВ за себя, начиная с марта 2022 года, и за мобилизованных в Вооруженные силы Украины работников.
Относительно ФЛП 3-й группы — они должны оплачивать единый налог по общим правилам. Сумма налога напрямую зависит от дохода такого ФЛП, поэтому если из-за войны нет доходов — то и налог платить не придется.
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