Лучше Land Cruiser: Toyota готовит новый роскошный внедорожник (фото) — Finance.ua
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Лучше Land Cruiser: Toyota готовит новый роскошный внедорожник (фото)

Технологии&Авто
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Лучше Land Cruiser: Toyota готовит новый роскошный внедорожник (фото)
Лучше Land Cruiser: Toyota готовит новый роскошный внедорожник (фото)
В Toyota начали разработку нового флагманского внедорожника Century. Он появится в 2023 году и станет самой дорогой и роскошной моделью марки. Об этом стало известно сайту BestCarWeb.
Планы у японского автогиганта наполеоновские: новая модель должна стать более доступным конкурентом Bentley Bentayga и Mercedes-Maybach GLS. Ориентировочная стоимость авто на японском рынке составит 10-15 миллионов иен ($75 000 — 112 000), а в других странах модель будет ощутимо дороже.
Лучше Land Cruiser: Toyota готовит новый роскошный внедорожник (фото)
Внедорожник Toyota Century 2023 по размерам займет нишу между Toyota Land Cruiser 300 и Sequoia. Он будет достигать 5200 мм в длину, 1950 мм в ширину и 1750 мм в высоту при колесной базе в 3000 мм.
Строгий внешний вид будет выполнен в духе седана Toyota Century. На рендерах у авто схожие квадратные фары и хромированная решетка радиатора.
Несмотря на немалые размеры, в салоне авто будет только два ряда сидений. Ожидается, что предложат версии на 4 и 5 мест.
Новая Toyota Century будет гибридом, как и седан. Его должны оснастить силовой установкой от седана Lexus LS — 3,5-литровым бензиновым V6 твин-турбо и электромотором суммарной мощностью 360 л. с.
По материалам:
Фокус
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