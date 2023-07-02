Лояльность к брендам: авто каких марок чаще всего покупают повторно — Finance.ua

Лояльность к брендам: авто каких марок чаще всего покупают повторно
В США опубликован рейтинг лояльности автовладельцев к маркам машин. Эксперты S&P Global Mobility определили, какие бренды автомобилей чаще всего выбирают повторно.
Об этом сообщает издание Automotive News.
В рамках исследования были опрошены владельцы авто разных марок. Эксперты узнали, кто из автолюбителей готов снова купить машину того же бренда, которым владеет сейчас. Отдельные рейтинги составили для массовых и премиальных марок.
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Абсолютным лидером является Tesla — 68% владельцев этих авто планируют остаться лояльными к бренду. Она лидирует и среди премиальных марок. В пятерку лидеров также попали BMW, Mercedes-Benz, Lexus и Cadillac.
В массовом сегменте на первом месте остается Ford с показателем 59,5%, а на второй позиции с незначительным отставанием оказался Chevrolet (57,1%). Далее следуют Subaru, Nissan, Kia и Hyundai.
Также сообщается, что упала лояльность к бренду Toyota — японская марка за год опустилась со второго сразу на седьмое место в рейтинге.
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