Лондонский VR Capital заблокировал реструктуризацию долга «Нафтогаза» — Financial Times Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

Лондонский хедж-фонд VR Capital сопротивляется попыткам НАК «Нафтогаза Украины» реструктуризировать свой долг.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, VR Capital, возглавляемая бывшим соучредителем инвестиционного банка Renaissance Capital Ричардом Дейтцом, взял на себя ведущую роль в блокировании планов украинской госкомпании. Это произошло только через несколько месяцев после того, как VR заявила, что предоставила более $1 млн гуманитарной и материально-технической помощи Украине.

Financial Times напоминает, что «Нафтогаз» может воспользоваться отсрочкой выплат по облигациям, чтобы высвободить средства на подготовку к отопительному сезону, который может стать «самым сложным в современной истории Украины».

Владельцы облигаций, в частности хедж-фонды, утверждают, что «Нафтогаз» может легко погасить долги, а решение отсрочить выплаты является политически мотивированным.

«Есть много разочарований из-за того, что компания не пошла на выплаты», — сказал один из собеседников издания.

«Нафтогазу» удалось достичь соглашения с держателями еврооблигаций НАК с первоначальным погашением 2024 года об отсрочке выплат на два года. Однако держатели еврооблигаций 2022 и 2026 годов не согласились на предложение об отсрочке выплат.

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