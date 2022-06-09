Лондонские юристы собрали данные о зарубежных активах сотен россиян для новых санкций — Finance.ua
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Лондонские юристы собрали данные о зарубежных активах сотен россиян для новых санкций

Сегодня 11:13Криминал
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Британские юристы, работающие в компаниях лондонского Сити и специализирующиеся на розыске активов, обнаружили сотни высокопоставленных россиян с активами за рубежом, которых можно было бы добавить в международные санкционные списки.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что такой шаг является частью международных попыток давить на рф экономическими мерами, поскольку россия продолжает вторжение в Украину.
По словам источников агентства, такие усилия начались после начала российского вторжения в Украину в феврале, когда правительства по всему миру начали процесс введения санкций и ограничений против олигархов и других богачей, которые считаются близкими к Кремлю.
Bloomberg пишет, что Киев обратился к украинским дипломатам в Лондоне с просьбой помочь в розыске незаконных российских активов.
Те, в свою очередь, обратились в одну из фирм лондонского Сити, позже к работе подключились несколько других фирм.
Отмечается, что юристы использовали, в частности, данные из утечек, например, документы «Панамского архива», которые сверялись с другими источниками, чтобы проверить, была ли получена эта собственность законным путем.
При этом агентство не уточняет, какие именно британские компании участвовали в сборе информации о россиянах.
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В список вошли высокопоставленные, но не слишком публичные российские чиновники и военнослужащие, владеющие недвижимостью и другими активами на миллионы фунтов стерлингов в Лондоне и на юге Франции, рассказал один из источников.
Юристы проверяют и другие международные связи россиян, в том числе данные об их детях, обучающихся в зарубежных частных школах.
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Сотрудники двух фирм, участвовавших в поиске российских активов, рассказали Bloomberg, что работали бесплатно и передали списки с кандидатами на включение в списки санкций в посольство Украины в Лондоне.
Они попросили об анонимности, опасаясь давления со стороны российских властей, отмечает агентство.
В посольстве Украины в Лондоне агентству заявили, что пока «неуместно» комментировать возможные будущие санкции, поскольку это может «подорвать их действие».
По материалам: Економічна Правда
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