Лондонские юристы собрали данные о зарубежных активах сотен россиян для новых санкций — Finance.ua

Лондонские юристы собрали данные о зарубежных активах сотен россиян для новых санкций

Сегодня 11:13 — Криминал

Британские юристы, работающие в компаниях лондонского Сити и специализирующиеся на розыске активов, обнаружили сотни высокопоставленных россиян с активами за рубежом, которых можно было бы добавить в международные санкционные списки.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что такой шаг является частью международных попыток давить на рф экономическими мерами, поскольку россия продолжает вторжение в Украину.

По словам источников агентства, такие усилия начались после начала российского вторжения в Украину в феврале, когда правительства по всему миру начали процесс введения санкций и ограничений против олигархов и других богачей, которые считаются близкими к Кремлю.

Bloomberg пишет, что Киев обратился к украинским дипломатам в Лондоне с просьбой помочь в розыске незаконных российских активов.

Те, в свою очередь, обратились в одну из фирм лондонского Сити, позже к работе подключились несколько других фирм.

Отмечается, что юристы использовали, в частности, данные из утечек, например, документы «Панамского архива», которые сверялись с другими источниками, чтобы проверить, была ли получена эта собственность законным путем.

При этом агентство не уточняет, какие именно британские компании участвовали в сборе информации о россиянах.

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В список вошли высокопоставленные, но не слишком публичные российские чиновники и военнослужащие, владеющие недвижимостью и другими активами на миллионы фунтов стерлингов в Лондоне и на юге Франции, рассказал один из источников.

Юристы проверяют и другие международные связи россиян, в том числе данные об их детях, обучающихся в зарубежных частных школах.

Сотрудники двух фирм, участвовавших в поиске российских активов, рассказали Bloomberg, что работали бесплатно и передали списки с кандидатами на включение в списки санкций в посольство Украины в Лондоне.

Они попросили об анонимности, опасаясь давления со стороны российских властей, отмечает агентство.

В посольстве Украины в Лондоне агентству заявили, что пока «неуместно» комментировать возможные будущие санкции, поскольку это может «подорвать их действие».

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