Литву ожидает 15-процентная инфляция в этом году — центробанк

Сегодня 07:09 — Мир

Литву ожидает 15-процентная инфляция в этом году — центробанк

Центральный банк Литвы ухудшил прогноз средней годовой инфляции в текущем году с 10,5% до 15,2%.

Также ухудшился прогноз экономического роста на текущий год до 2,1% с 2,7%, что предполагалось ранее.

Наибольшее влияние на экономику страны в ближайшие годы будут оказывать глобальное управление пандемией, война россии против Украины, сбои в цепочках поставок, а также инфляция.

Регулятор отмечает, что инфляция находится на очень высоком уровне, ожидается, что ее замедление произойдет во второй половине года.

Прогнозируется, что средняя годовая инфляция в этом году составит 15,2%, в то время как в марте предполагался годовой рост цен на 10,5%.

При этом на следующий год темп инфляции должен замедлиться до 4,6%, считают в ЦБ.

Инфляция в Литве в марте 2022 г. в годовом выражении достигла 15,7%. В апреле потребительские цены выросли еще больше — на 16,8%, а в мае, по предварительным данным, инфляция перевалила за 18%.

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