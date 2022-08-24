Литва вдвое увеличила срок стартап-виз — Finance.ua

Литва вдвое увеличила срок стартап-виз Сегодня 22:00 — Мир

Литва вдвое увеличила срок стартап-виз

Начиная с августа, в рамках программы Startup Visa Lithuania зарубежные стартапы, желающие работать в Литве, могут бесперебойно находиться в стране в течение 2 лет вместо одного.

Об этом сообщает Startup Lithuania.

Ранее учредители были вынуждены ежегодно переоформлять стартап-визы. Теперь после двух лет пребывания по стартап-визе команда может претендовать на статус временного резидента дополнительно на три года.

«Мы заметили, что когда стартап-визы выдавались на год, потом еще на год и еще, стартапы, релоцировавшиеся в Литву из стран вне Евросоюза, были вынуждены очень много времени уделять миграционным вопросам. Мы думаем, что разрешение на резидентство на два года позволит стартапам фокусироваться на более важных вещах — а именно, развитии их бизнесов», — комментирует Роберта Рудокене, руководитель Startup Lithuania в Innovation Agency Lithuania.

Литва запустила стартап-визы в 2017 году, с тех пор в страну релоцировались более 90 иностранных стартапов. На сегодняшний день, по данным Startup Lithuania, в Литве работает более 1000 стартапов, которые только за последний год привлекли 423 млн евро инвестиций.

Почему это важно

Литва — одна из самых популярных стран после Польши, в которую релоцируются украинские стартапы, чтобы получить доступ к рынку ЕС и европейскому венчурному капиталу. Вильнюс предлагает множество льгот и программ для стартапов и всячески поощряет бизнес к переезду.

К тому же страна очень лояльна к украинцам, близка по культуре и менталитету, а литовцы искренне поддерживают Украину в противостоянии российской военной агрессии.

Увеличение срока стартап-виз позволит украинским командам, которые решили релоцироваться в Литву, сосредоточиться на бизнесе вместо урегулирования бюрократических моментов, связанных с переездом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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