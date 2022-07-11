Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград — Finance.ua

Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград Сегодня 15:14

В Литве 10 июля вступил в силу запрет на ввоз цемента, спирта и ряда других товаров российского происхождения на территорию Евросоюза, предусмотренный четвертым пакетом санкций ЕС.

Об этом пишет Delfi

Ограничение коснется и транзита в Калининград, хотя ранее считалось, что в новом разъяснении по применению санкций от ЕК могут быть исключения.

Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что наземный транзит между Калининградской областью и другими частями Российской Федерации не остановлен и не заблокирован.

«Транзит пассажиров и грузов, не подвергшихся санкциям ЕС, продолжается. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит», — пояснили в ведомстве.

8 июля в Министерстве иностранных дел рф заявили, что разрешение ситуации с ограничением транзита в Калининградскую область россии через Литву «затянулось» и «вечно ждать» россия не будет.

Напомним, ранее Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область на основании санкций ЕС.

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Економічна Правда По материалам:

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