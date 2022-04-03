Литва первой из стран ЕС полностью отказалась от российского газа — Finance.ua

Литва первой из стран ЕС полностью отказалась от российского газа

Сегодня 10:15 — Энергетика

Литва с начала апреля полностью прекратила импорт газа из России, став первой страной ЕС, которая пошла на такой шаг.

Как сообщает LRT , об этом заявило Министерство энергетики Литвы.

В ведомстве сообщили, что с начала апреля литовская газотранспортная система не импортировала газ из России. Это подтверждают и данные оператора Amber Grid: согласно им, на 2 апреля импорт российского газа в Литву через интерконнектор с Беларусью был нулевым.

Теперь все газовые потребности Литвы удовлетворяются за счет импорта через СПГ-терминал в Клайпеде. По расчетам, в дальнейшем этого должно быть достаточно.

При необходимости газ могут перекачивать также из Латвии, а с 1 мая — через интерконнектор с Польшей.

Министр энергетики Дайниус Крэйвис назвал это поворотной точкой в энергонезависимости Литвы.

«Мы первая страна ЕС среди тех, что получали газ от „Газпрома“, которая стала независимой от поставок газа из России», — заявил он.

«Начиная с этого месяца в Литве больше не будет российского газа. Много лет назад моя страна приняла решения, которые сейчас позволяют нам без „боли“ разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы смогли — остальная Европа также сможет», — прокомментировал президент Литвы Гитанас Науседа.

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