Литовский поставщик газа откажется от закупок у «Газпрома» — Finance.ua

Литовский поставщик газа откажется от закупок у «Газпрома»

Сегодня 10:17 — Энергетика

Литовский поставщик газа откажется от закупок у «Газпрома»

Литовский поставщик газа Ignitis grupe, покупающий часть необходимого ему газа у «Газпрома», откажется от закупок у российского газового концерна.

Об этом заявил менеджер по связям с общественностью Ignitis grupe Артурас Кетлерюс, комментируя планы России перевести расчеты за газ с некоторыми странами в рубли.

«Мы платежей „Газпрома“ не планируем, поэтому для нас неактуально, но закупимся попкорном», — сказал Кетлерюс.

По его словам, Ignitis с начала этого года не покупал у «Газпрома» газ для нужд Литвы, однако газ покупался для латвийских и эстонских клиентов и хранился в Инчукалнском хранилище в Латвии.

Купленный в прошлом году у «Газпрома» объем газа составил менее трети всего газового портфеля Ignitis.

«Газпромовский» газ в Литве, вероятно, покупает крупнейший в стране потребитель газа — завод азотных удобрений Achema и, возможно, более мелкие клиенты.

Премьер Ингрида Шимоните недавно сказала, что Литва могла бы выжить без поставки «газпромовского» газа, однако, по ее словам, его закупки осуществляются «из-за определенных технических моментов».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.