Литовский банк, обслуживающий калининградский транзит, прекращает операции с рф Сегодня 15:32 — Мир

Стало известно, что литовский банк, обслуживающий транзит в Калининград, планирует прекратить все банковские операции с рф.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на представителя россии в Литве Сергея Рябоконя.

Рябоконь заявил, что передал ноту МИД Литвы из-за намерения банка с 1 сентября прекратить совершать банковские операции с россией. Он считает, что такое решение — «второй удар по грузовому транзиту».

Напомним, 18 июня Литва ограничила транзит российских грузов в Калининград.

Федеральное правительство Германии настаивало на том, чтобы отменить блокировку санкционных товаров — это поможет, по его мнению, избежать эскалации.

Впоследствии россия предупредила Литву и Европейский Союз, что может принять против них «жесткие меры», если транзит не возобновится.

Однако, несмотря на угрозы 11 июля, Литва расширила ограничения на транзит в Калининград.

В конце концов Еврокомиссия определилась, как российские товары будут проходить литовскую границу на пути в Калининград.

13 июля стало известно, что Литва возобновит транзит товаров из России в Калининград по железной дороге. Однако перевозка ряда подсанкционных товаров автомобильным транспортом до сих пор под запретом.

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