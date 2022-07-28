Литовский банк, обслуживающий калининградский транзит, прекращает операции с рф — Finance.ua
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Литовский банк, обслуживающий калининградский транзит, прекращает операции с рф

Мир
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Стало известно, что литовский банк, обслуживающий транзит в Калининград, планирует прекратить все банковские операции с рф.
Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на представителя россии в Литве Сергея Рябоконя.
Рябоконь заявил, что передал ноту МИД Литвы из-за намерения банка с 1 сентября прекратить совершать банковские операции с россией. Он считает, что такое решение — «второй удар по грузовому транзиту».
Напомним, 18 июня Литва ограничила транзит российских грузов в Калининград.
Федеральное правительство Германии настаивало на том, чтобы отменить блокировку санкционных товаров — это поможет, по его мнению, избежать эскалации.
Впоследствии россия предупредила Литву и Европейский Союз, что может принять против них «жесткие меры», если транзит не возобновится.
Однако, несмотря на угрозы 11 июля, Литва расширила ограничения на транзит в Калининград.
В конце концов Еврокомиссия определилась, как российские товары будут проходить литовскую границу на пути в Калининград.
13 июля стало известно, что Литва возобновит транзит товаров из России в Калининград по железной дороге. Однако перевозка ряда подсанкционных товаров автомобильным транспортом до сих пор под запретом.
По материалам:
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