Литовская Viči прекращает бизнес в россии — Finance.ua

Литовская Viči прекращает бизнес в россии

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Литовская Viči прекращает бизнес в россии

Литовская группа компаний Vičiūnai Group, известная в Украине как производитель продуктов Viči, в начале марта приняла решение о прекращении ведения бизнеса в россии и последовательно осуществляет план выхода из этой страны.

Об этом заявил руководитель группы компаний Vičiūnai Group Шарунас Матийошайтис, говорится в официальном пресс-релизе.

В настоящее время остановлены все инвестиции в производство, логистику и торговлю, спонсорские и маркетинговые кампании, закупку сырья для завода в Калининградской области. Никакие продукты из россии в ЕС не ввозились и не ввозятся.

Сейчас производство ведется с использованием сырья, приобретенного еще до начала войны в Украине.

Прекращение бизнеса в россии, переговоры о соглашениях с деловыми партнерами из западных стран и возврат инвестиций в Литву могут быть завершены в течение 3-4 месяцев.

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«Может показаться, что прекратить бизнес — это как выключить электрический переключатель. Мы видим, что не только у нас, но и у всех крупных предприятий, объявивших о выходе из россии, реальная работа, связанная с ним, занимает много времени и требует не одного месяца», — заявил Матийошайтис.

Параллельно ведутся переговоры с потенциальными покупателями бизнеса в рф.

Отмечается, что вся продукция, продаваемая клиентам в Литве и других европейских странах, включая Украину, изготовлена в Литве, Эстонии и Испании. Эти фабрики не используют сырье ни российского, ни белорусского происхождения.

Также в середине марта компания сообщила, что во время российской атаки был взорван склад продукции Vičiūnai Group, было уничтожено 3,5 тыс. тонн пищевых продуктов. После разрушения этого склада раздача продовольствия осуществляется из других объектов предприятия, находящихся во Львове, Одессе, Днепре, Ивано-Франковске и Николаеве.

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