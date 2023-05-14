LinkedIn готовит массовое сокращение, но обещает создать новые места — Finance.ua

LinkedIn готовит массовое сокращение, но обещает создать новые места 14.05.2023, 00:53 — Фондовый рынок

LinkedIn готовит массовое сокращение, но обещает создать новые места

Социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn, принадлежащая Microsoft, заявила о планах сократить 716 рабочих мест из-за колебаний спроса, а также намерена закрыть свою программу для поиска работы InCareer, ориентированную на Китай.

Об этом пишет Reuters.

В настоящее время в компании работают 20 тыс. сотрудников. Несмотря на увеличение выручки каждый квартал за последний год, LinkedIn вынуждена идти на сокращение из-за ухудшения глобальных экономических перспектив.

В письме к сотрудникам генеральный директор LinkedIn Райан Рослански заявил, что решение о сокращении должностей в командах по продажам, операциям и поддержке направлено на оптимизацию операций компании и призвано повысить эффективность компании.

«Поскольку рынок и потребительский спрос все больше колеблются, то для более эффективного обслуживания развивающихся рынков мы расширяем использование поставщиков», — отметил он.

В LinkedIn уточнили, что поставщики являются «внешними партнерами», которые примут на себя новую и имеющуюся работу.

Рослански также добавил, что изменения приведут к созданию 250 новых рабочих мест, а пострадавшие от сокращений сотрудники получат право претендовать на эти должности.

УБР По материалам:

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