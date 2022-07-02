lifecell продолжил действие бесплатных входных и использование пакетного интернета в роуминге — Finance.ua

lifecell продолжил действие бесплатных входных и использование пакетного интернета в роуминге
Мобильный оператор lifecell продлил до конца июля действие двух акций для пользователей, находящихся в других странах.
Об этом говорится в сообщении компании.
В частности, расширено до 34 стран действие акции «Гигабайты без границ». Суть этого предложения, введенного еще в мае, — в том, что абоненты могут использовать пакетные гигабайты за границей при оплаченном пакете услуг без дополнительной платы за роуминг.
Актуальный список стран в июле: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Северная Македония, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария.
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«lifecell понимает важность связи для людей, которые вынуждены были бежать от российской агрессии за границу в поисках безопасного места. Поэтому еще в мае оператор запустил акцию „Гигабайты без границ“. С тех пор акцией воспользовалось более 20% выехавших за границу абонентов» , — отмечает оператор.
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По данным lifecell, среднее потребление мобильного интернета на одного абонента за рубежом за прошедшие четыре месяца выросло на 91%. Наиболее активно услугой пользовались абоненты в Польше, Германии и Болгарии.
Для того чтобы пользоваться гигабайтами за границей, необходимо оплатить свой тарифный план или перезаказать его через *700# в период проведения акции и получить в роуминге столько гигабайтов, сколько предусмотрено в украинском тарифе (максимально можно использовать 50 ГБ в течение июля).
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