Lifecell могут оштрафовать за неготовность сети к блэкаутам — Finance.ua

Lifecell могут оштрафовать за неготовность сети к блэкаутам Сегодня 07:49 — Фондовый рынок

Lifecell могут оштрафовать за неготовность сети к блэкаутам

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК), может оштрафовать мобильного оператора «lifecell» за неполную готовность сетей в Ровенской области к 3-суточному блэкауту.

Об этом сообщает пресс-служба НКЭК.

Отмечается, что крайняя проверка НКЭК сетей ООО «Лайфселл» в Ровенской области показала готовность к обеспечению связью менее 50% критически важных объектов с необходимого минимума в условиях 3-суточного блэкаута.

Мобильный оператор имеет 20 дней, чтобы устранить данные нарушения и выполнить предписание по результатам проверки.

В случае невыполнения рассматривается вопрос о наложении штрафных санкций на оператора согласно нормам Закона об электронных коммуникациях.

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В целом с января 2023 года регулятор провел 8 внеплановых проверок операторов относительно выполнения требований распоряжений национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями, которые были изданы во исполнение требований решения СНБО, в ряде областей Украины, в частности:

ЧАО «Киевстар» в Киевской, Львовской, Одесской;

ЧАО «ПФ Украина» в Киевской, Львовской, Одесской;

ООО «Лайфселл» в Киевской, Львовской, Одесской и Ровенской.

В ходе проведения соответствующих мер надзора были обнаружены нарушения у всех трех операторов мобильной связи. Подробно с результатами мер надзора, в том числе всех вышеупомянутых проверок, можно ознакомиться здесь

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Економічна Правда По материалам:

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