Lifecell могут оштрафовать за неготовность сети к блэкаутам — Finance.ua
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Lifecell могут оштрафовать за неготовность сети к блэкаутам

Фондовый рынок
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Lifecell могут оштрафовать за неготовность сети к блэкаутам
Lifecell могут оштрафовать за неготовность сети к блэкаутам
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК), может оштрафовать мобильного оператора «lifecell» за неполную готовность сетей в Ровенской области к 3-суточному блэкауту.
Об этом сообщает пресс-служба НКЭК.
Отмечается, что крайняя проверка НКЭК сетей ООО «Лайфселл» в Ровенской области показала готовность к обеспечению связью менее 50% критически важных объектов с необходимого минимума в условиях 3-суточного блэкаута.
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Мобильный оператор имеет 20 дней, чтобы устранить данные нарушения и выполнить предписание по результатам проверки.
В случае невыполнения рассматривается вопрос о наложении штрафных санкций на оператора согласно нормам Закона об электронных коммуникациях.
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В целом с января 2023 года регулятор провел 8 внеплановых проверок операторов относительно выполнения требований распоряжений национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями, которые были изданы во исполнение требований решения СНБО, в ряде областей Украины, в частности:
  • ЧАО «Киевстар» в Киевской, Львовской, Одесской;
  • ЧАО «ПФ Украина» в Киевской, Львовской, Одесской;
  • ООО «Лайфселл» в Киевской, Львовской, Одесской и Ровенской.
В ходе проведения соответствующих мер надзора были обнаружены нарушения у всех трех операторов мобильной связи. Подробно с результатами мер надзора, в том числе всех вышеупомянутых проверок, можно ознакомиться здесь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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