Лидеры украинского медиарынка и зарубежные журналисты соберутся на Ukrainian Media Forum 2022 — Finance.ua

ПРОМО Лидеры украинского медиарынка и зарубежные журналисты соберутся на Ukrainian Media Forum 2022 Сегодня 11:15

В Украине 24-25 сентября проведут онлайн-форум для журналистов и медийщиков, на котором будут обсуждать, как СМИ работать во время войны, не выгореть и при этом оставаться успешными.

Участие во всеукраинском Ukrainian Media Forum 2022 примут руководители крупнейших украинских изданий, журналисты, ведущие, разработчики и медиаменеджеры.

«В это сложное для страны время мы объединяем украинское медиасообщество. Цель форума — показать, что информационный фронт — важная часть большой войны, а медиа могут быть успешными, профессиональными и честными и в сверхсложных условиях. Мы видим, как тяжело сейчас украинскому медиарынку, как исчезают целые медиагруппы, и когда, как не сейчас, мы должны сплотиться. Также одна из наших целей — показать молодым журналистам, что профессия жива, что нужно развиваться и делать наши медиа еще более качественными», — рассказывают организаторы.

Спикеров UMF 2022, который из соображений безопасности пройдет в режиме «онлайн», уже объявили:

Рикард Юзвяк — журналист «Радио Свобода», ответственный за координацию корреспондентов RFE/RL в Брюсселе

Севгиль Мусаева — главный редактор онлайн-издания «Украинская правда»

Дмитрий Андрейченко — шеф-редактор ТСН.ua.

Дмитрий Хоркин — член правления Общественного Вещания, ответственный за платформу радио и телевидения.

Наталия Островская — ведущая ТСН, телемарафона «Единые новости» от 1+1, журналистка.

Ольга Консевич — журналистка, исследовательница, медиаэксперт. С ноября 2019 по июль 2022 возглавляла редакцию сайта 24 канала.

Евгения Моторевская — Главный редактор hromadske.

Алла Кошляк — ведущая Радио НВ, подкастер.

Вадим Махомед — CEO и основатель компании ideil.

Андрей Шевчук — бренд-стратег, режиссер презентаций, основатель SHEVCHUK BÜRO.

Сергей Мильман — Основатель и СЕО YouControl.

Купить билеты на событие можно на сайте форума по ссылке.

Ukrainian Media Forum По материалам:

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