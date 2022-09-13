Лидеры украинского медиарынка и зарубежные журналисты соберутся на Ukrainian Media Forum 2022 — Finance.ua
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Лидеры украинского медиарынка и зарубежные журналисты соберутся на Ukrainian Media Forum 2022

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Лидеры украинского медиарынка и зарубежные журналисты соберутся на Ukrainian Media Forum 2022
В Украине 24-25 сентября проведут онлайн-форум для журналистов и медийщиков, на котором будут обсуждать, как СМИ работать во время войны, не выгореть и при этом оставаться успешными.
Участие во всеукраинском Ukrainian Media Forum 2022 примут руководители крупнейших украинских изданий, журналисты, ведущие, разработчики и медиаменеджеры.
«В это сложное для страны время мы объединяем украинское медиасообщество. Цель форума — показать, что информационный фронт — важная часть большой войны, а медиа могут быть успешными, профессиональными и честными и в сверхсложных условиях. Мы видим, как тяжело сейчас украинскому медиарынку, как исчезают целые медиагруппы, и когда, как не сейчас, мы должны сплотиться. Также одна из наших целей — показать молодым журналистам, что профессия жива, что нужно развиваться и делать наши медиа еще более качественными», — рассказывают организаторы.
Лидеры украинского медиарынка и зарубежные журналисты соберутся на Ukrainian Media Forum 2022
Спикеров UMF 2022, который из соображений безопасности пройдет в режиме «онлайн», уже объявили:
  • Рикард Юзвяк — журналист «Радио Свобода», ответственный за координацию корреспондентов RFE/RL в Брюсселе
  • Севгиль Мусаева — главный редактор онлайн-издания «Украинская правда»
  • Дмитрий Андрейченко — шеф-редактор ТСН.ua.
  • Дмитрий Хоркин — член правления Общественного Вещания, ответственный за платформу радио и телевидения.
  • Наталия Островская — ведущая ТСН, телемарафона «Единые новости» от 1+1, журналистка.
  • Ольга Консевич — журналистка, исследовательница, медиаэксперт. С ноября 2019 по июль 2022 возглавляла редакцию сайта 24 канала.
  • Евгения Моторевская — Главный редактор hromadske.
  • Алла Кошляк — ведущая Радио НВ, подкастер.
  • Вадим Махомед — CEO и основатель компании ideil.
  • Андрей Шевчук — бренд-стратег, режиссер презентаций, основатель SHEVCHUK BÜRO.
  • Сергей Мильман — Основатель и СЕО YouControl.
Купить билеты на событие можно на сайте форума по ссылке.
По материалам:
Ukrainian Media Forum
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