Лидеры рынка: названы самые популярные кроссоверы в мире за 2023 год (фото) — Finance.ua

Лидеры рынка: названы самые популярные кроссоверы в мире за 2023 год (фото)
Кроссоверы стали самым массовым классом автомобилей в последние годы. Их продажи постоянно растут по всему миру. На сайте focus2move назвали самые популярные кроссоверы 2023 года.
Лидер этого сегмента известен, ведь электрокроссовер Tesla Model Y — самый популярный автомобиль в мире за 2023 год. Он нарастил продажи сразу на 66,7% - за 9 месяцев продано 888 686 авто. Электромобиль обогнал многолетнего лидера сегмента Toyota RAV4 (652 865 шт.).
Третьей стала Honda CR-V — 498 141 авто. Замыкают пятерку лидеров родственные Hyundai Tucson (463 318 шт.) и Kia Sportage (385 378). Также примечательно, что в ТОП-10 попал премиальный кроссовер Audi Q5.
Самые популярные кроссоверы в мире за 2023 год:
- Tesla Model Y — 888 686 проданных авто (рост +66,7%).
- Toyota RAV4 — 652 865 шт. (-1,2%).
- Honda CR-V — 498 141 шт. (+9,1%).
- Hyundai Tucson — 463 318 шт. (+12,4%).
- Kia Sportage — 385 378 (+11,8%).
- Volkswagen Tiguan — 375 824 (+14,2%).
- Mazda CX-5 — 262 195 (-2,3%).
- Volkswagen T-Roc — 260 490 (+8,6%).
- Audi Q5 — 248 657 (+19,1%).
- Honda HR-V — 246 962 (+20,6%).
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