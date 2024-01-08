Лидеры Конгресса США достигли соглашения, чтобы предотвратить «шатдаун» — Finance.ua

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Лидеры Конгресса США достигли соглашения, чтобы предотвратить «шатдаун»

Мир
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Лидеры Конгресса США достигли соглашения, чтобы предотвратить «шатдаун»
Лидеры Конгресса США достигли соглашения, чтобы предотвратить «шатдаун»
В воскресенье, 7 января, Конгресс США принял двухпартийное соглашение о финансировании работы правительства в 2024, которое станет «шагом» на пути к предотвращению шатдауна.
Об этом пишет Reuters.
Как заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, соглашение предусматривает общий уровень федеральных расходов в размере $1,6 триллиона.
Общая цифра включает $886 миллиардов на оборону и $704 миллиарда на расходы, не связанные с обороной.
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Бюджет США на 2024 финансовый год, уже начавшийся 1 октября прошлого года, до сих пор остается не принятым в полной мере. Законодатели не смогли согласовать 12 законопроектов, которые собственно и формируют государственный бюджет — главным образом из-за разногласий относительно расходов.
Для того чтобы избежать новой угрозы «правительственного шатдауна», часть бюджета должна быть принята до 19 января, другая часть — до 2 февраля.
Байден призвал республиканцев прекратить блокировать $61 млрд для Украины.
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Президент США Джо Байден заявил, что это соглашение «приближает США к тому, чтобы предотвратить ненужную приостановку работы правительства и защитить важные национальные приоритеты».
Байден после снятия угрозы «шатдауна» призвал республиканцев прекратить блокировать $61 млрд для Украины.
«Соглашение открывает путь к принятию законопроектов о финансировании на целый год, которые принесут пользу американскому народу и будут свободны от любой экстремальной политики. Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнить свою работу, прекратить угрозы закрыть правительство и выполнить свою основную обязанность по финансированию критически важных приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мой дополнительный запрос», — подчеркнул президент.
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Заметим, что оборонная часть бюджета США уже была подписана президентом Джо Байденом в прошлом месяце в законе об оборонных расходах — она содержит 300 миллионов долларов для Украины.
Однако эта цифра в 300 млн является каплей в море по сравнению с 61 миллиардом долларов, которые Байден просил Конгресс одобрить для помощи Киеву в борьбе с начавшимся в феврале 2022 года российским вторжением. Республиканцы отказались одобрить помощь Украине без согласия демократов на значительное усиление иммиграционного законодательства.
Напомним, законопроект, предусматривавший выделение $110 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню и другие цели, провалил процедурное голосование в Сенате США. Республиканцы в Сенате заявили, что не поддержат его без более жестких мер безопасности на границе между США и Мексикой.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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