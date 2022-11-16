Лидеры G20 договорились о шагах для стабилизации мировой экономики — Finance.ua

Лидеры G20 договорились о шагах для стабилизации мировой экономики Сегодня 21:34

Лидеры G20 договорились о шагах для стабилизации мировой экономики

Мировая экономика столкнулась с «беспрецедентными многогранными кризисами», начиная от войны в Украине и заканчивая всплеском инфляции, которые вынуждают многие центральные банки ужесточать денежно-кредитную политику, говорится в заявлении лидеров G20.

Об этом сообщает Reuters.

«Центральные банки G20... внимательно следят за влиянием ценового давления на инфляционные ожидания и будут продолжать соответствующим образом калибровать темпы ужесточения денежно-кредитной политики в зависимости от данных и четко сообщаемой информации», — отмечается в заявлении по итогам саммита на Бали в Индонезии.

Центральные банки также будут помнить о необходимости ограничения вторичных эффектов, говорится в заявлении, намекая на опасения развивающихся экономик по поводу потенциального огромного оттока капитала, если агрессивное повышение ставок в США продолжится.

«Независимость центрального банка имеет решающее значение для достижения этих целей и укрепления доверия к денежно-кредитной политике», — отмечается в документе.

Акцент на необходимости борьбы с инфляцией контрастировал с прошлогодним заявлением G20, в котором говорилось, что центральные банки должны избегать чрезмерной реакции на временный рост инфляции.

Лидеры G20 также призвали к «временным и целевым» бюджетным расходам для домохозяйств с низкими доходами, которые особенно уязвимы к росту стоимости жизни. В прошлом году лидеры предостерегали от любого преждевременного прекращения поддержки, чтобы обеспечить сохранение глобального восстановления.

Изменение тона подчеркивает быстрое изменение глобальной обстановки и приоритетов политиков, вызванное в значительной степени вторжением россии в Украину в феврале.

Резкий, резкий рост инфляции, вызванный ростом цен на сырьевые товары и топливо, застал многие центральные банки врасплох и вынудил их переключиться на быстрое ужесточение денежно-кредитной политики.

Теперь политики столкнулись с дилеммой: бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, не охлаждая экономики, которые уже столкнулись с риском рецессии.

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала предупредила, что ряд крупных экономик столкнулись с реальным риском сползания в рецессию из-за войны россии против Украины, роста цен на продукты питания и топливо.

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