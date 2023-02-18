Лидерство банкоматов «пошатнулось»: украинцы стали чаще снимать деньги в магазинах и на АЗС — Finance.ua

Лидерство банкоматов «пошатнулось»: украинцы стали чаще снимать деньги в магазинах и на АЗС Сегодня 17:26 — Личные финансы

Лидерство банкоматов «пошатнулось»: украинцы стали чаще снимать деньги в магазинах и на АЗС

В 2022 году украинские держатели банковских карт меньше снимали деньги в банкоматах, а получали наличные деньги на кассах разных магазинов.

Об этом сообщает Украинский процессинговый центр (UPC).

Так, в прошлом году украинцы в 11 раз чаще пользовались услугой снятия наличных через POS-терминал на кассе магазина при оплате товаров. Денежное обращение таких операций за год выросло в 41 раз, а средняя сумма одной операции выросла на 271% — до 1594 грн.

По данным UPC, чаще всего снимали средства в супермаркетах, АЗС, аптеках и строительных магазинах.

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В то же время в банкоматах наблюдалось уменьшение показателей снятия средств. Число сделок снизилось на 29%, а денежные объемы почти не изменились (+2%). Держатели карт снимали на 44% больше наличных денег за транзакцию, а средняя сумма сделки равнялась 3090 грн.

Несмотря на популярность снятия наличных денег на кассах магазинов, количество операций и денежные обороты операций в банкоматах все еще значительно больше, чем в торговых POS-терминалах — в 9 и 17 раз соответственно.

При этом доля операций по снятию наличных составила всего 7% из всех операций с карт в 2022 году.

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