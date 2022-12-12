Лидер Китая призывает к торговле нефтью в юанях — Finance.ua
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Лидер Китая призывает к торговле нефтью в юанях

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Си Цзиньпин на саммите Персидского залива заявил лидерам арабских государств, что Китай будет работать над покупкой нефти и газа в юанях для реализации цели — установление своей валюты на международном уровне и ослабление влияния доллара на мировую торговлю.
Об этом сообщает Reuters.
Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия и экономический гигант Китай послали решительные сигналы во время визита Си относительно «невмешательства» в то время, когда отношения Эр-Рияда с Вашингтоном подверглись испытаниям из-за прав человека, энергетической политики и россии.
Любой шаг Саудовской Аравии по отказу от доллара в торговле нефтью был бы сейсмическим политическим шагом, которым Эр-Рияд ранее угрожал перед лицом возможного законодательства США, подвергающего членов ОПЕК антимонопольным искам.
Рост влияния Китая в Персидском заливе беспокоит США.
В начале пятничных переговоров принц Мухаммед объявил о «новом историческом этапе отношений с Китаем», что резко контрастирует с неудобными американо-саудовскими встречами пять месяцев назад, когда президент Джо Байден посетил более маленький арабский саммит в Эр-Рияде.
Несмотря на то, что Саудовская Аравия и Китай подписали несколько соглашений о стратегическом и экономическом партнерстве, аналитики говорят, что отношения останутся в основном связанными с энергетическими интересами, хотя китайские фирмы совершили набеги на технологический и инфраструктурный секторы.
По материалам:
Економічна Правда
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