Лидер Китая призывает к торговле нефтью в юанях — Finance.ua

Лидер Китая призывает к торговле нефтью в юанях Сегодня 21:33

Си Цзиньпин на саммите Персидского залива заявил лидерам арабских государств, что Китай будет работать над покупкой нефти и газа в юанях для реализации цели — установление своей валюты на международном уровне и ослабление влияния доллара на мировую торговлю.

Об этом сообщает Reuters.

Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия и экономический гигант Китай послали решительные сигналы во время визита Си относительно «невмешательства» в то время, когда отношения Эр-Рияда с Вашингтоном подверглись испытаниям из-за прав человека, энергетической политики и россии.

Любой шаг Саудовской Аравии по отказу от доллара в торговле нефтью был бы сейсмическим политическим шагом, которым Эр-Рияд ранее угрожал перед лицом возможного законодательства США, подвергающего членов ОПЕК антимонопольным искам.

Рост влияния Китая в Персидском заливе беспокоит США.

В начале пятничных переговоров принц Мухаммед объявил о «новом историческом этапе отношений с Китаем», что резко контрастирует с неудобными американо-саудовскими встречами пять месяцев назад, когда президент Джо Байден посетил более маленький арабский саммит в Эр-Рияде.

Несмотря на то, что Саудовская Аравия и Китай подписали несколько соглашений о стратегическом и экономическом партнерстве, аналитики говорят, что отношения останутся в основном связанными с энергетическими интересами, хотя китайские фирмы совершили набеги на технологический и инфраструктурный секторы.

Економічна Правда По материалам:

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