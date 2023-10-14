LG увеличила квартальную прибыль на 30% — Finance.ua
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LG увеличила квартальную прибыль на 30%

Фондовый рынок
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LG увеличила квартальную прибыль на 30%
LG увеличила квартальную прибыль на 30%
В III квартале 2023 года LG Electonics получила консолидированный доход в размере 20,7 трлн вон ($15,4 млрд) и операционную прибыль в размере 996,7 млрд вон ($743 млн). Это второй самый высокий показатель в истории компании.
Рост бизнеса обеспечили подразделения бытовой техники и автомобильных решений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также со II кварталом 2023 года операционная прибыль выросла более чем на 30%.
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К росту привели увеличение доли бизнеса B2B, в частности, автомобильные запчасти, системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Также положительную динамику продемонстрировал B2C-сектор, а именно — увеличение спроса на телевизоры LG OLED и коллекцию бытовой техники LG Objet.
Кроме того, LG усовершенствует бизнес-структуры и цифровую трансформацию компании.

Результаты III квартала LG по подразделениям

Компания LG Home Appliance & Air Solution в секторе B2B увеличила прибыль благодаря решениям по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха (HVAC). Этому способствовал растущий спрос на экологичные продукты в Северной Америке и Европе.
LG Vehicle Component Solutions в III квартале продолжила наращивать объем заказов. Ожидается, что к концу года он достигнет 100 трлн вон ($74,6 млрд). Годовой объем продаж компании в этом году может превысить 10 трлн вон ($7,5 млрд).
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LG Home Entertainment ускорил переход от продуктов к платформе медиа и развлечениям. Компания расширила сотрудничество с поставщиками контента и начала обновлять операционную систему телевизоров. Ожидается, что к 2026 году количество телевизоров на базе webOS составит 300 млн единиц.
LG Business Solutions, предлагающая коммерческие дисплеи и сложные ноутбуки, также имеет положительную динамику. Подразделение также развивает бизнес по зарядке электромобилей, что может стать одним из новых двигателей роста LG.
Приведенные цифры являются ориентировочными консолидированными прибылями. Окончательные результаты III квартала LG объявит позже в этом месяце.
По материалам:
speka.media
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