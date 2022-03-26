LG решила заняться криптовалютой — Finance.ua

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LG решила заняться криптовалютой

Сегодня 03:38Финтех и Карты
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LG решила заняться криптовалютойLG решила заняться криптовалютой
Южнокорейский технологический гигант LG Electronics решил развивать бизнес еще в двух новых направлениях — блокчейн и криптовалюта. Соответствующие поправки уже внесли в корпоративный устав компании.
Как сообщает Korea JoongAng Daily, об этом было объявлено на ежегодном общем собрании компании 24 марта. Журналисты пришли к мнению, что LG готовится ввести собственную площадку для криптообмена.
Такие выводы были сделаны из добавленного в устав намерения компании заниматься разработкой и продажей программного обеспечения на основе блокчейна, а также продажей и брокерскими операциями с криптовалютой. Однако представители техногиганта уклоняются от ответа на прямые вопросы.
«Пока ничего не решено. Мы только в общих чертах указали направления бизнеса», — заявили в LG Electronics.
Впервые слухи о намерении LG создать собственную торговую площадку, связанную с криптовалютой, появились в начале 2022 года. Тогда генеральный директор одной из местных бирж заявил о создании NFT-площадки совместно с «крупной компанией», которой считали именно LG.
Ранее в марте южнокорейский производитель объявил о сотрудничестве с Kakao’s Ground X и Seoul Auction Blue. Совместно с первой компанией LG собирается выпустить линейку смарт-телевизоров с поддержкой технологии неизменных токенов, а вторая поможет продать эти NFT на аукционах.
В поисках новых источников дохода LG Electronics начала реорганизацию бизнеса по отказу от убыточных направлений. В феврале было завершено производство солнечных панелей — корейцы не выдержали жесткой конкуренции с китайскими поставщиками, которые снижают цены.
Следует отметить, что другой южнокорейский производитель электроники Samsung также объявил о запуске NFT-платформы для смарт-телевизоров. Кроме того, компания намерена открыть представительство в метавселенной Decentraland.
По материалам: Обозреватель
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