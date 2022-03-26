LG решила заняться криптовалютой — Finance.ua

LG решила заняться криптовалютой

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LG решила заняться криптовалютой

Южнокорейский технологический гигант LG Electronics решил развивать бизнес еще в двух новых направлениях — блокчейн и криптовалюта. Соответствующие поправки уже внесли в корпоративный устав компании.

Как сообщает Korea JoongAng Daily , об этом было объявлено на ежегодном общем собрании компании 24 марта. Журналисты пришли к мнению, что LG готовится ввести собственную площадку для криптообмена.

Такие выводы были сделаны из добавленного в устав намерения компании заниматься разработкой и продажей программного обеспечения на основе блокчейна, а также продажей и брокерскими операциями с криптовалютой. Однако представители техногиганта уклоняются от ответа на прямые вопросы.

«Пока ничего не решено. Мы только в общих чертах указали направления бизнеса», — заявили в LG Electronics.

Впервые слухи о намерении LG создать собственную торговую площадку, связанную с криптовалютой, появились в начале 2022 года. Тогда генеральный директор одной из местных бирж заявил о создании NFT-площадки совместно с «крупной компанией», которой считали именно LG.

Ранее в марте южнокорейский производитель объявил о сотрудничестве с Kakao’s Ground X и Seoul Auction Blue. Совместно с первой компанией LG собирается выпустить линейку смарт-телевизоров с поддержкой технологии неизменных токенов, а вторая поможет продать эти NFT на аукционах.

В поисках новых источников дохода LG Electronics начала реорганизацию бизнеса по отказу от убыточных направлений. В феврале было завершено производство солнечных панелей — корейцы не выдержали жесткой конкуренции с китайскими поставщиками, которые снижают цены.

Следует отметить, что другой южнокорейский производитель электроники Samsung также объявил о запуске NFT-платформы для смарт-телевизоров. Кроме того, компания намерена открыть представительство в метавселенной Decentraland.

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