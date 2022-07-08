LG разрабатывает сверхтонкие камеры с «металинзами» — Finance.ua

LG разрабатывает сверхтонкие камеры с «металинзами» Сегодня 02:26 — Технологии&Авто

Разработчики планируют внедрить миниатюрные объективы в транспорт и мобильные устройства, такие как смартфоны.

Южнокорейская корпорация LG представила технологию тонкой оптики под названием «металинза». Технический директор подразделения LG Innotek Мин Сок Кан раскрыл подробности на конференции Nano Korea, сообщает The Elec

Металинзами назвали сверхтонкую и очень плоскую структуру с наночастицами, способными фокусировать свет, как обычные линзы, меняя свою форму. Производитель вместе с исследовательскими командами из разных институтов занимаются разработкой, стремясь получить оптику для камер в 10 тысяч раз тоньше имеющихся. Для этого инженерам необходимо найти оптимальную структуру размещения блоков метаповерхности.

Мин Сок Кан в своем выступлении отметил, что металинзы потенциально можно использовать в мобильных устройствах и миниатюрных камерах. Они помогут снизить толщину модулей и как результат — спрятать оптику глубже в корпус так же, как сейчас пытаются сделать максимально незаметными фронтальные камеры. Кроме того, толщина объектива играет решающую роль во внедрении маломощных компактных камер в транспортных средствах.

Стоит отметить, что ранее LG Innotek разработала «жидкие линзы» совместно с компанией Corning из США. Внутри таких линз находится пластиковая емкость с жидким веществом, их кривизну и фокусное расстояние можно изменить, отправив электрический сигнал — в то же время оптические элементы остаются неподвижными. В начале 2021 года компании-партнеры предоставили несколько патентов на эту технологию в Южной Корее и США, однако теперь изменит приоритет в пользу металинз.

«В отличие от имеющихся линз, жидкие линзы имеют ограниченную масштабируемость, поэтому их очень сложно коммерциализировать. Сейчас нет планов коммерциализации жидких линз, и мы наблюдаем за рыночными условиями», — заявил Мин Сок Кан в ходе Nano Korea.

Фокус По материалам:

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