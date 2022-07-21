LG готовится покорять новую отрасль: Производитель электроники зарегистрировал товарный знак, связанный с метавселенной — Finance.ua

LG готовится покорять новую отрасль: Производитель электроники зарегистрировал товарный знак, связанный с метавселенной Сегодня 23:16 — Финтех и Карты

LG готовится покорять новую отрасль: Производитель электроники зарегистрировал товарный знак, связанный с метавселенной

Учитывая способность метавселенной и невзаимозаменяемых токенов (NFT) предлагать компаниям новые и интерактивные возможности для связи с потребителями, все больше фирм озабочены симпатией к этому сектору с намерением запустить различные продукты.

Гигант электроники LG стал очередной компанией, сфокусировавшей свои усилия на метавселенной. Производитель зарегистрировал товарные знаки на невзаимозаменяемые токены (NFT) для своей LG ART LAB.

В заявлении, поданном 14 июля, отмечено, что LG планирует предложить брокерские операции с цифровыми токенами и управлением активами, телевизионное программное обеспечение для выпуска и торговли NFT, а также ПО для NFT и криптовалютных транзакций.

Как сообщил патентный поверенный по товарным знакам Майкл Кондудис, в заявке, поданной в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO), LG также планирует предоставить платежные услуги на основе электронного кошелька и программное обеспечение для обмена электронными деньгами в метавселенной.

Другой южнокорейский электронный гигант Samsung также представил всевозможные NFT-продукты. Компания также создала NFT-платформу для своих телевизоров, позволяющую потребителям приобрести NFT через свои устройства.

Любопытно, что глобальная платежная система MasterCard International Inc. также стремится предложить ряд продуктов в метавселенной.

Другие ведущие мировые бренды из разных секторов входят в метавселенную путем подачи заявки на товарные знаки. По данным Finbold, только в США в период с 1 января по 31 мая 2022 г. количество товарных знаков, связанных с NFT, превысило 4000.

Кстати, Nexo — одно из ведущих мировых учреждений по работе с цифровыми активами. Компания предлагает мгновенные кредитные линии для криптовалюты с эффективными налогами, высокодоходный пакет программ «Заработок на криптовалюте» и мгновенный обмен, а также первоклассную многоуровневую страховку и безопасность военного уровня.

cryptomisto По материалам:

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