LG готовит выпуск прозрачных OLED-телевизоров — Finance.ua

LG готовит выпуск прозрачных OLED-телевизоров

LG готовит выпуск прозрачных OLED-телевизоров, lgdisplay.com

LG Display предложила компании LG Electronics рассмотреть выпуск телевизоров с прозрачными дисплеями. Как сообщает южнокорейское издание The Elec со ссылкой на собственные источники в отрасли, производитель дисплеев считает целесообразным начать производство моделей с 55-дюймовыми прозрачными OLED.

Предполагается, что выпуском займётся входящая в состав LG Electronics структура Home Entertainment Company, отвечающая за производство телевизоров. Ожидается, что такая панель, в отличие от OLED-телевизоров LG со свёртываемыми экранами и другими моделями, будет крепиться традиционным способом.

В Home Entertainment Company намерены рассмотреть предложение. Если оно будет одобрено, разработка, предположительно, начнётся во второй половине 2022 года, а коммерческие модели появятся в 2023. Ожидается, что прозрачная OLED-матрица будет усилена за счёт жёсткого стеклянного покрытия. LG Electronics уже предлагает прозрачные OLED-продукты вроде электронных табло, выпускаемых подразделением Business Solutions, но они не предназначены для использования дома.

Известно, что Xiaomi ещё в 2020 году представила прозрачные OLED-телевизоры Mi Lux с 55-дюймовыми дисплеями, поставляемыми LG Display, но уровень продаж был признан неудовлетворительным. Тем не менее южнокорейская компания намерена расширять своё портфолио OLED-продуктов.

По данным аналитиков из Omdia, в прошлом году поставки OLED-телевизоров выросли на 80 % в сравнении с 2020 годом до 6,53 млн экземпляров. Крупнейшим продавцом была LG Electronics, на долю которой пришлось 4,05 млн телевизоров. В тот же период LG Display выпустила 8 млн OLED-панелей.

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