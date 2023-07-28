Lexus создали эксклюзивный спорткар в честь мирового турне Бейонсе (фото) — Finance.ua

Lexus создали эксклюзивный спорткар в честь мирового турне Бейонсе (фото) 28.07.2023, 00:44 — Технологии&Авто

Lexus создали эксклюзивный спорткар в честь мирового турне Бейонсе (фото)

Lexus представили эксклюзивный спорткар LC 500 в честь мирового турне Бейонсе «Renaissance World Tour». Автомобиль получил уникальное оформление экстерьера. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Lexus сотрудничают с фондом Бейонсе «BeyGOO». Эта платформа предназначена для поддержки малого бизнеса среди меньшинств в США.

Lexus LC 500 Renaissance World Tour Edition получил хромированную окраску кузова. Снаружи можно найти отделку из бриллиантов. Она находится на боковых зеркалах заднего вида и на логотипах.

Уникальный спорткар изготовлен в единственном экземпляре. Он не предназначен для продажи и будет показан на разных выставках.

Lexus LC 500 оснащен 5,0-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 477 л.с. и 540 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 10-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,4 секунды. Максимальная скорость спорктара составляет 270 км/ч.

Фокус По материалам:

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