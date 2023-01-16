Lexus представил оригинальные модели повышенной проходимости — Finance.ua

Lexus представил оригинальные модели повышенной проходимости Сегодня 02:14 — Технологии&Авто

Lexus представил оригинальные модели повышенной проходимости, Фото: Lexus

На автошоу в Токио дебютировали три новых Lexus для бездорожья. Их разработали в рамках проекта Overtail, призванного популяризировать поездки на природу — на пикник или в поход с палаткой.

Подробности авто раскрыли на официальном сайте Lexus.

Кроссовер Lexus RX и внедорожник Lexus GX получили версии повышенной проходимости Outdoor. Оба автомобиля оснащены раскладными палатками на крыше, защитой днища и 18-дюймовой внедорожной резиной.

Lexus RX Открытый, Фото: Lexus

Новый Lexus RX Outdoor также отличается черной решеткой радиатора и увеличенным на 20 мм клиренсом. Он является заряженным гибридом — оснащен 306-сильной установкой, состоящей из 2,5-литровой бензиновой четверки и пары электромоторов.

У Lexus GX Outdoor появились подножки и дополнительная диодная оптика, а также усиленная подвеска. Под капотом внедорожника установлен классический 4,6-литровый V8 на 301 л.с.

Lexus GX Outdoor, Фото: Lexus

Третья модель Lexus очень нестандартная. Это баги ROV 2 — улучшенная версия прошлогоднего концепт-кара. Внедорожнику усилили подвеску и установили безвоздушные шины, которым не страшны проколы. Его 1,0-литровый двигатель работает на водороде.

Баги Lexus ROV, Фото: Lexus

Формально все три автомобиля являются концепт-карами. Однако для Lexus RX и GX внедорожные аксессуары должны поступить в продажу, то есть модели Outdoor можно будет воспроизвести своими силами.

Фокус По материалам:

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